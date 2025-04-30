مكتوم بن محمد: الاتصال والتسويق محركات رئيسية لنمو الاقتصادات

MENAFN - Al-Bayan) ">أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الاتصال والتسويق محركات رئيسية لنمو الاقتصادات، ومُمكّنات ضرورية لنجاح الشركات في مختلف الأسواق.

واستقبل سموه اليوم، مارك رييد، الرئيس التنفيذي لمجموعة (WPP) العالمية، إحدى أضخم المجموعات في مجال الاتصال والتسويق على مستوى العالم، حيث ناقش معه الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الإبداعي، وبناء مجتمع أعمال متميز يضم أكبر الأسماء العالمية المتميزة في هذا المجال.

وشدد سموه على أن الإمارات ستبقى شريكاً داعماً لأهم الشركات والمؤسسات العالمية، وأن ستواصل تعزيز مكانتها وجهةً أولى للشركات التي تصنع الأثر، وتُعيد تعريف مفاهيم الابتكار في الاتصال، والإعلام، والتسويق الرقمي، لترسيخ نموذج اقتصادي عالمي متكامل قائم على الإبداع.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "استقبلت اليوم مارك رييد، الرئيس التنفيذي لمجموعة (WPP) العالمية، إحدى أضخم المجموعات في مجال الاتصال والتسويق على مستوى العالم، وناقشنا خلال اللقاء الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الإبداعي، وبناء مجتمع أعمال متميز يضم أكبر الأسماء العالمية المتميزة في هذا المجال".

وأضاف سموه: "نؤمن بأن الاتصال والتسويق محركات رئيسية لنمو الاقتصادات، ومُمكّنات ضرورية لنجاح الشركات في مختلف الأسواق".

وتابع سموه: "ستبقى الإمارات شريكاً داعماً لأهم الشركات والمؤسسات العالمية، وستعزز دبي مكانتها وجهةً أولى للشركات التي تصنع الأثر، وتُعيد تعريف مفاهيم الابتكار في الاتصال، والإعلام، والتسويق الرقمي، لترسيخ نموذج اقتصادي عالمي متكامل قائم على الإبداع".