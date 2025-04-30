الحكومة تخفض أسعار البنزين والديزل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الأربعاء، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 أيار المقبل).



و استعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر نيسان ومقارنتها بمثيلاتها لشهر آذار الماضي.



وبعد تطبيق المعادلة السعرية على المشتقات النفطية لشهر أيار الحالي، فقد أظهرت انخفاض أسعار بيع البنزين بنوعيه 90 و95 والسولار بمقدار (15) فلساً/لتر لكلٍ منهم.



وعليه، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بنزين أوكتان 90 ليصبح (845) فلساً/لتر بدلاً من (860) فلساً/لتر وسعر بنزين أوكتان 95 ليصبح (1070) فلساً/لتر بدلاً من (1085) فلساً/لتر ، وتخفيض سعر السولار ليصبح (665) فلساً/لتر بدلاً من (680) فلساً/لتر، والاستمرار في تثبيت سعر مادة الكاز عند سعر 620 فلساً/لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.