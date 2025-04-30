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افتتاح معارض التربية الرياضة والتراث في الكرك

افتتاح معارض التربية الرياضة والتراث في الكرك

2025-04-30 10:09:49
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افتتح مدير التربية والتعليم لمنطقة الكرك سامر المجالي، اليوم الأربعاء، معارض "التربية الرياضية والتراث الشعبي"، التي نظمتها مدرسة الحوية الثانوية للبنات بحضور رؤساء أقسام وتربويين ومديري ومديرات مدارس شبكة العدنانية والحوية وحشد من أفراد المجتمع المحلي.


كما، افتتح المجالي معرض "حكمت الثقافية"، الذي أقيم بالتعاون مع قسم النشاطات التربوية في المديرية وضم أعمالا في التصوير الفوتوغرافي باستخدام الهاتف المحمول، ولوحات فنية ورسومات وأشغالا يدوية من تنفيذ الطالبات.

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