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مجلس النواب يُقرّ مشروع قانون التعاونيات لسنة 2025

مجلس النواب يُقرّ مشروع قانون التعاونيات لسنة 2025

2025-04-30 10:06:21
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 نيسان (بترا)- أقر مجلس النواب، في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، مشروع قانون التعاونيات لسنة 2025.
ووافق المجلس، خلال الجلسة، بعد مداخلات ومناقشات مستفيضة، على المواد من (8) حتى (25) من مشروع القانون، الذي سبق أن أقرّ سبع مواد منه في جلسة سابقة.
ورفض المجلس إعادة فتح المادتين (1) و(5) من مشروع القانون، اللتين أُقرتا في جلسة سابقة، قبل أن يصوّت بالموافقة على مشروع القانون بمجمله.
ويأتي مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، لتعزيز دور المؤسسة التعاونية الأردنية في الإشراف والرقابة على القطاع التعاوني، ولتشكيل مجلس إدارتها وتعزيز مشاركة القطاع التعاوني والمرأة فيه، استجابة لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية، ولتمكين المرأة والشباب من المشاركة في القطاع التعاوني، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة والمقيمين في المناطق النائية فيه.
ويهدف أيضًا إلى إنشاء صندوق التنمية التعاوني في المؤسسة، لتوفير التمويل اللازم للقطاع التعاوني من خلال القروض أو المنح، وإنشاء معهد التنمية التعاوني لنشر الثقافة التعاونية، وعقد الدورات التدريبية والندوات وورش العمل المتعلقة بالعمل التعاوني، بالإضافة إلى إلزام التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام بالتسجيل أو التأسيس لدى المؤسسة، وتنظيم آلية الحصول على التمويل المقدم من الجهات المانحة والدولية إلى التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام، وآلية تسجيل فروع التعاونيات والاتحادات التعاونية الأجنبية في المملكة، وفقًا للتشريعات النافذة.
--(بترا)
ع س/ ن ح/رق
30/04/2025 16:41:24

MENAFN30042025000117011021ID1109491719

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