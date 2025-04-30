تخفيض أسعار المشتقات النفطية لشهر أيار المقبل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 نيسان (بترا)- عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الأربعاء، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من 1-31 أيار المقبل.

واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر نيسان ومقارنتها بمثيلاتها لشهر آذار الماضي.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية على المشتقات النفطية لشهر أيار الحالي، فقد أظهرت انخفاض أسعار بيع البنزين بنوعيه 90 و95 والسولار بمقدار 15 فلسا للتر لكل منهم.

وعليه، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بنزين أوكتان 90 ليصبح 845 فلسا للتر بدلا من 860 فلسا للتر وسعر بنزين أوكتان 95 ليصبح 1070 فلسا للتر بدلا من 1085 فلسا للتر.

كما قررت تخفيض سعر السولار ليصبح 665 فلسا للتر بدلا من 680 فلسا للتر، والاستمرار في تثبيت سعر مادة الكاز عند سعر 620 فلسا للتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند سعر 7 دنانير/أسطوانة.

--(بترا)

م ف/ع س/رق

30/04/2025 16:38:06