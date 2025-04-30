تخفيض أسعار المشتقات النفطية لشهر أيار المقبل

تخفيض أسعار المشتقات النفطية لشهر أيار المقبل
عمان 30 نيسان (بترا)- عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الأربعاء، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من 1-31 أيار المقبل.
واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر نيسان ومقارنتها بمثيلاتها لشهر آذار الماضي.
وبعد تطبيق المعادلة السعرية على المشتقات النفطية لشهر أيار الحالي، فقد أظهرت انخفاض أسعار بيع البنزين بنوعيه 90 و95 والسولار بمقدار 15 فلسا للتر لكل منهم.
وعليه، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بنزين أوكتان 90 ليصبح 845 فلسا للتر بدلا من 860 فلسا للتر وسعر بنزين أوكتان 95 ليصبح 1070 فلسا للتر بدلا من 1085 فلسا للتر.
كما قررت تخفيض سعر السولار ليصبح 665 فلسا للتر بدلا من 680 فلسا للتر، والاستمرار في تثبيت سعر مادة الكاز عند سعر 620 فلسا للتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند سعر 7 دنانير/أسطوانة.
--(بترا)
م ف/ع س/رق
30/04/2025 16:38:06
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