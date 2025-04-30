الأمن العامتطلق مبادرة صيف آمن للحد من المظاهر السلبية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 نيسان (بترا)- أطلقت مديرية الأمن العام، مبادرة "صيف آمن 2025"، بهدف نشر التوعية والتثقيف، وتعزيز بيئة آمنة للمواطنين، واتخاذ التدابير الوقائية للحد من الحوادث والمظاهر السلبية التي تتزامن مع دخول فصل الصيف.

وأوعز مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، بإطلاق الحملة من خلال إجراءات عملياتية وميدانية لرفع الجاهزية، والتثقيف الوقائي بالتعاون والتنسيق بين الوحدات والتشكيلات المختصة، يرافقها حملة إعلامية ومجتمعية شاملة تطلقها المديرية بشراكة مع الوزارات والمؤسسات وبالتعاون مع وسائل الإعلام.

وقال مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب، خلال إطلاق الحملة في محافظة عجلون، وبحضور عدد من المسؤولين والمعنيين من المؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية، إن هذه الحملة تأتي في إطار شراكة فعالة مع جميع مؤسسات المجتمع والمواطنين، خصوصا مع بدء موسم الصيف وما يشهده من حركة سياحية نشطة ومناسبات اجتماعية وأنشطة متزايدة.

وأضاف أن مديرية الأمن العام تسعى من خلال هذه المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات الأمنية والتوعوية الهادفة إلى توفير بيئة آمنة للمواطنين والزوار، وتعزيز ثقافة الوقاية والتعامل مع بعض السلوكيات الخاطئة التي قد تطرأ مع ازدياد النشاط الاجتماعي والسياحي خلال الصيف.

وثمن مدير مديرية حماية البيئة في عجلون خلال حفل اطلاق الفعالية، جهود مديرية الأمن العام في إطلاق هذه المبادرة، مؤكدا أهمية التعاون بين الجهات البيئية والأمنية والجهات المختصة كافة، للحد من المخاطر البيئية والبشرية خلال الصيف، والعمل سويا من أجل صيف آمن ومستدام.

وعلى هامش إطلاق الفعالية، نفذت جولة بيئية ميدانية في المنطقة، بمشاركة ممثلين عن الجهات الشريكة، بهدف حماية المناطق الطبيعية وتعزيز السياحة البيئية الآمنة.

--(بترا)

ل م/ع س/رق

30/04/2025 16:29:50