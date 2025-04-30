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35 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

35 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

2025-04-30 10:06:14
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 30 نيسان (بترا)- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إنه وصل مستشفيات قطاع غزة 35 شهيدا و109 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت في تقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع بلغت 52 ألفا و400 شهيد، و118 ألفا و14 إصابة منذ 7 تشرين الأول لعام 2023.
وأشارت إلى أن حصيلة عدد الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025 بلغت 2308 شهداء، و5973 إصابة، منوهة إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
--(بترا)
ا ش/ع س/رق
30/04/2025 16:10:53

MENAFN30042025000117011021ID1109491715

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