35 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية
غزة 30 نيسان (بترا)- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إنه وصل مستشفيات قطاع غزة 35 شهيدا و109 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت في تقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع بلغت 52 ألفا و400 شهيد، و118 ألفا و14 إصابة منذ 7 تشرين الأول لعام 2023.
وأشارت إلى أن حصيلة عدد الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025 بلغت 2308 شهداء، و5973 إصابة، منوهة إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
--(بترا)
ا ش/ع س/رق
30/04/2025 16:10:53
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