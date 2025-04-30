وفد عربي ودولي يطلع على تجربة الأردن في التأهيل والتدريب

وفد عربي ودولي يطلع على تجربة الأردن في التأهيل والتدريب
عمان 30 نيسان (بترا)- هبة العسعس- زار وفد من عدة دول، اليوم الأربعاء، معهد الإدارة العامة، للاطلاع على تجربة الأردن في تأهيل وتدريب الموارد البشرية ومدى انعكاسها على منظومة تحديث القطاع العام.
وضم الوفد مشاركين من دول عربية ودولية، في المؤتمر الدولي التاسع لشبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينابار"، الذي نظمته الشبكة بالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة العامة في الأردن الذي يختتم أعماله اليوم الأربعاء.
وقالت مدير عام المعهد المهندسة سهام الخوالدة، إن المعهد يسهم بشكل كبير كمؤسسة حكومية وذراع تنفيذي للحكومة في بناء قدرات موظفي القطاع العام والقدرات المؤسسية، وينعكس ذلك على الدور المحوري الذي يؤديه المعهد في دعم جهود تحقيق رؤية التحديث الإداري للقطاع العام.
وأضافت، أن المعهد مستمر في استكمال وتنفيذ المشاريع كافة، التي تم البدء فيها وإطلاقها استجابة للإصلاح الإداري، وخدمة لباقي التحديثات والإصلاحات، إذ يعمل المعهد على مواءمة المشاريع والخطط مع التوجهات كافة، مما يعزز كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة للمواطنين، ويساعد في بناء مؤسسات قادرة على مواجهة تحديات العصر.
وأشارت الخوالدة إلى أن من أهم البرامج والمشاريع التي قام بها المعهد في سبيل التطوير الإداري هو تطوير قدرات الموارد البشرية، وتشمل تصميم برامج تدريبية مبتكرة تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتطوير المهارات وتحسين الأداء المؤسسي، وتقديم برامج تدريبية متنوعة، تهدف إلى تعزيز كفاءة موظفي القطاع العام للمستويات الوظيفية.
وبينت أن معهد الإدارة قام من خلال مركز القيادات الحكومية بتصميم وتنفيذ برامج قيادات حكومية تتماشى مع مضامين خطة خارطة طريق تحديث القطاع العام، التي تم بناؤها بما ينسجم مع الكفايات الوظيفية للقيادات، وتساهم في دعم منظومة اختيار هذه القيادات المستقبلية، مع التركيز على مشاركة المرأة بنسبة 50 بالمئة من هذه البرامج، تأكيدا لأهمية إشراكها في صنع القرار وتمكينها من تولي المناصب القيادية.
من جهتهم، ثمن أعضاء الوفد الزائر دور معهد الإعلام في تأهيل الكوادر البشرية التي تسهم في رفع سوية أداء المؤسسات الوطنية وتعزيز مهاراتها بما يتواءم مع متطلبات العصر الحديثة، من خلال برامجهم وأدواتهم التي تتضمن الممارسات العالمية الفضلى في الإدارة العامة.
وعلى هامش الزيارة، تم توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى بين المعهد والمدرسة الوطنية للإدارة في تونس، وقعتها مدير عام المعهد مع مديرة المدرسة الدكتورة خولة العبيدي، كما تم توقيع اتفاقية بين المعهد والمركز الليبي لإعداد وتأهيل القادة.
وتتضمن المذكرتان رفع كفاءة موظفي القطاع العام من قبل الأطراف كافة، وبناء القدرات الوظيفية والمؤسسية من خلال تطوير وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة وإعداد البحوث والدراسات والاستشارات في المجالات التي تسهم في بناء وتعزيز القدرات، إضافة إلى التدريب الأساسي للكوادر العليا والتدريب المستمر للموظفين الحكوميين، وتنفيذ دورات تدريبية لتطوير الكفاءات، ونشر البحوث والدراسات.
--(بترا)
ه ع/ع س/رق
30/04/2025 15:56:24
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