وفد عربي ودولي يطلع على تجربة الأردن في التأهيل والتدريب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 نيسان (بترا)- هبة العسعس- زار وفد من عدة دول، اليوم الأربعاء، معهد الإدارة العامة، للاطلاع على تجربة الأردن في تأهيل وتدريب الموارد البشرية ومدى انعكاسها على منظومة تحديث القطاع العام.

وضم الوفد مشاركين من دول عربية ودولية، في المؤتمر الدولي التاسع لشبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينابار"، الذي نظمته الشبكة بالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة العامة في الأردن الذي يختتم أعماله اليوم الأربعاء.

وقالت مدير عام المعهد المهندسة سهام الخوالدة، إن المعهد يسهم بشكل كبير كمؤسسة حكومية وذراع تنفيذي للحكومة في بناء قدرات موظفي القطاع العام والقدرات المؤسسية، وينعكس ذلك على الدور المحوري الذي يؤديه المعهد في دعم جهود تحقيق رؤية التحديث الإداري للقطاع العام.

وأضافت، أن المعهد مستمر في استكمال وتنفيذ المشاريع كافة، التي تم البدء فيها وإطلاقها استجابة للإصلاح الإداري، وخدمة لباقي التحديثات والإصلاحات، إذ يعمل المعهد على مواءمة المشاريع والخطط مع التوجهات كافة، مما يعزز كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة للمواطنين، ويساعد في بناء مؤسسات قادرة على مواجهة تحديات العصر.

وأشارت الخوالدة إلى أن من أهم البرامج والمشاريع التي قام بها المعهد في سبيل التطوير الإداري هو تطوير قدرات الموارد البشرية، وتشمل تصميم برامج تدريبية مبتكرة تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتطوير المهارات وتحسين الأداء المؤسسي، وتقديم برامج تدريبية متنوعة، تهدف إلى تعزيز كفاءة موظفي القطاع العام للمستويات الوظيفية.

وبينت أن معهد الإدارة قام من خلال مركز القيادات الحكومية بتصميم وتنفيذ برامج قيادات حكومية تتماشى مع مضامين خطة خارطة طريق تحديث القطاع العام، التي تم بناؤها بما ينسجم مع الكفايات الوظيفية للقيادات، وتساهم في دعم منظومة اختيار هذه القيادات المستقبلية، مع التركيز على مشاركة المرأة بنسبة 50 بالمئة من هذه البرامج، تأكيدا لأهمية إشراكها في صنع القرار وتمكينها من تولي المناصب القيادية.

من جهتهم، ثمن أعضاء الوفد الزائر دور معهد الإعلام في تأهيل الكوادر البشرية التي تسهم في رفع سوية أداء المؤسسات الوطنية وتعزيز مهاراتها بما يتواءم مع متطلبات العصر الحديثة، من خلال برامجهم وأدواتهم التي تتضمن الممارسات العالمية الفضلى في الإدارة العامة.







وعلى هامش الزيارة، تم توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى بين المعهد والمدرسة الوطنية للإدارة في تونس، وقعتها مدير عام المعهد مع مديرة المدرسة الدكتورة خولة العبيدي، كما تم توقيع اتفاقية بين المعهد والمركز الليبي لإعداد وتأهيل القادة.







وتتضمن المذكرتان رفع كفاءة موظفي القطاع العام من قبل الأطراف كافة، وبناء القدرات الوظيفية والمؤسسية من خلال تطوير وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة وإعداد البحوث والدراسات والاستشارات في المجالات التي تسهم في بناء وتعزيز القدرات، إضافة إلى التدريب الأساسي للكوادر العليا والتدريب المستمر للموظفين الحكوميين، وتنفيذ دورات تدريبية لتطوير الكفاءات، ونشر البحوث والدراسات.

--(بترا)

ه ع/ع س/رق

30/04/2025 15:56:24