غارة إسرائيلية محملة بـ رسالة إلى السلطات السورية

MENAFN - Al-Bayan) شنت إسرائيل غارة جوية الأربعاء على مجموعة مسلحة سورية قرب دمشق لتوجيه "رسالة حازمة" إلى السلطات في سوريا بشأن الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها أحياء في أطراف دمشق بين فصائل مسلحة ومسلحين محليين.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ان إسرائيل شنت غارة جوية الأربعاء على ما وصفته مجموعة مسلحة قرب دمشق لتوجيه "رسالة حازمة" إلى السلطات في سوريا لحماية الطائفة الدرزية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه "نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تحذيرية واستهدف مجموعة متطرفة كانت تستعد لشن هجوم على السكان في بلدة صحنايا، في محيط دمشق بسوريا".

وأضاف البيان أنه تم نقل رسالة حازمة إلى الحكومة السورية، وأن إسرائيل تتوقع منهم التحرك لإيقاف الاشتباكات في حيين بدمشق هما أشرفية صحنايا وجرمانا.

وأفاد مصدر حكومي سوري، الأربعاء، بمقتل 11 شخصاً على إثر الاشتباكات الدائرة في منطقة صحنايا. مشيراً إلى أن ((قوات الأمن تلاحق مجموعات خارجة عن القانون نفذت اعتداءات على الحواجز والسيارات المدنية بمنطقة صحنايا)).

كما أكد المصدر أن ((مجموعات خارجة عن القانون قتلت 3 عناصر من الأمن خلال هجومها على حاجز أمني، كما انتشرت تلك المجموعات في الأراضي الزراعية، وأطلقت النار على السيارات المارة)).

وبين أن الأمن العام انتشر في المنطقة لضبط الوضع وتأمين السكان، إلا أن بعض أفراد تلك المجموعات اعتلوا الأبنية، وقاموا بأعمال قنص استهدفت عناصر الأمن مما أدى إلى مقتل عدد منهم.

تقع بلدة صحنايا على بعد نحو 15 كيلومترا جنوب غرب العاصمة السورية في ريف دمشق، وتقطنها بشكل أساسي غالبية من الدروز والمسيحيين.

وشهدت البلدة ليل الثلاثاء الأربعاء اشتباكات أسفرت عن مقتل شخصين.

وجاءت هذه الأحداث غداة اشتباكات مماثلة في منطقة جرمانا المجاورة لدمشق أيضا، أسفرت عن مقتل 17 شخصا بحسب حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

ديسمبر الماضي وبعد الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا وعززت من وجود قواتها في المنطقة منزوعة السلاح في الجولان.

ولم يتوصل الدروز الذين ينضوون ضمن مجموعات مسلحة عدة في مناطق تواجدهم الى اتفاق بعد مع السلطات الجديدة للاندماج ضمن قواتها، بعدما أعلن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع حل كل الفصائل المقاتلة.