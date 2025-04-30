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ترامب ينفي التسبب في انكماش الاقتصاد
(MENAFN- Al-Bayan) نأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنفسه عن المسؤولية عن انكماش الاقتصاد الأمريكي، والذي سببته حرب الرسوم الجمركية التي يشنها على الصين.
وأضاف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "عندما يبدأ الازدهار، سيكون شيئا لا مثيل له.. اصبروا!".
وقال ترامب، اليوم الأربعاء، إن انكماش الاقتصاد الأمريكي لا علاقة له بحرب الرسوم الجمركية التي يشنها، وتوقع أن الاقتصاد سيزدهر عندما يبدأ تطبيقها وتأثيرها.
وأضاف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "عندما يبدأ الازدهار، سيكون شيئا لا مثيل له.. اصبروا!".
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