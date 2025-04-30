ترامب ينفي التسبب في انكماش الاقتصاد

MENAFN - Al-Bayan) نأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنفسه عن المسؤولية عن انكماش الاقتصاد الأمريكي، والذي سببته حرب الرسوم الجمركية التي يشنها على الصين.

وقال ترامب، اليوم الأربعاء، إن انكماش الاقتصاد الأمريكي لا علاقة له بحرب الرسوم الجمركية التي يشنها، وتوقع أن الاقتصاد سيزدهر عندما يبدأ تطبيقها وتأثيرها.

وأضاف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "عندما يبدأ الازدهار، سيكون شيئا لا مثيل له.. اصبروا!".

