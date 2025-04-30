"التوطين" تحدد حالات استرجاع صاحب العمل مبالغ استقدام العامل المساعد

MENAFN - Al-Bayan) حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين الحالات التي تلزم مكتب استقدام العمالة المساعدة برد مبالغ الاستقدام لصاحب العمل بشكل كامل أو جزئي والحالات التي يقتصر فيها دور المكتب على إرجاع مبلغ الرسوم الحكومية لصاحب العمل.

وأوضحت الوزارة أن مكتب استقدام العمالة ملزم برد مبلغ الاستقدام بالكامل خلال الشهر الأول من العمل عند ثبوت فقدان العامل اللياقة الطبية، أو عند إنهاء العقد من جانب صاحب العمل لعدم تحقق الشروط المطلوبة المتفق عليها في الاتفاق المبدئي أو العقد المبرم بين صاحب العمل ومكتب استقدام العمالة المساعدة، أو في حال ثبوت انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل المساعد وذلك خلال فترة التجربة، أو بسبب قيام العامل المساعد بإنهاء العقد أو ترك العمل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 10 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة.

رد جزئي

وأما بعد مضي الشهر الأول فإن مكتب الاستقدام يلتزم برد جزئي لمبلغ الاستقدام خلال فترة التجربة ((بعد الشهر الأول)) بحسب مدة عمل العامل المساعد وذلك عند إنهاء العقد من جانب صاحب العمل لعدم تحقق الشروط المطلوبة المتفق عليها في الاتفاق المبدئي أو العقد المبرم من بين أصحاب العمل ومكتب استقدام العمالة المساعدة، أو في حال ثبوت انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل المساعد وذلك خلال فترة التجربة.

وأشارت الوزارة في منشور على حسابها في ((انستغرام))، إلى أنه يتم احتساب المبالغ التي سيتم ردها جزئياً خلال فترة التجربة ((بعد الشهر الأول)) على الشكل التالي: إجمالي تكلفة الاستقدام ÷ مدة عقد عمل العامل المساعد بالأشهر × المدة المتبقية من مدة عقد العمل.

وذكرت الوزارة أن مكتب الاستقدام يلتزم برد جزئي لمبلغ الاستقدام بعد انتهاء فترة التجربة بحسب مدة عمل العامل المساعد، وذلك عند قيام العامل المساعد بإنهاء العقد أو ترك العمل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 10 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة، وفي حال ثبوت عدم اللياقة الصحية للعامل المساعد خلال فترة التجربة فإن المكتب ملزم بإرجاع رسوم الخدمات الحكومية لصاحب العمل.