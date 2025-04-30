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"تاليس" العالمية: الإمارات نجحت في إرساء معيار عالمي للحوكمة المعززة بالذكاء الاصطناعي

"تاليس" العالمية: الإمارات نجحت في إرساء معيار عالمي للحوكمة المعززة بالذكاء الاصطناعي

2025-04-30 10:02:03
(MENAFN- Al-Bayan) أكد عبد الحفيظ موردي، الرئيس التنفيذي لشركة ((تاليس)) العالمية في الإمارات والرئيس التنفيذي لشركة ((تاليس إمارات للتقنيات))، أن الإمارات نجحت في إرساء معيار عالمي للحوكمة المعززة بالذكاء الاصطناعي، بما يتماشى تمامًا مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.

وقال في بيان صحفي إنه مع إنجاز هذه الخطوة الجديدة المتمثلة في دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات التشريعية ووضع القوانين، تؤكد الدولة على أهمية الابتكار في تعزيز السياسات العامة وليس فقط في تسريعها.

ويكتسب هذا الإنجاز أهمية خاصة، حيث يتجاوز حدود الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أو اعتماده، ليُقدم مثالاً على بناء نظام أكثر استجابة وكفاءة، مع الحفاظ على دور العنصر البشري باعتباره محور عملية صنع القرار.

وأضاف: يلعب الذكاء الاصطناعي الموثوق، من خلال المساعدة على بناء أنظمة ومعدات أكثر أمانًا وموثوقية واتخاذ قرارات أفضل، دورًا رئيسياً في مواجهة تحديات المستقبل. وقد يؤثر هذا على التفكير العالمي، حول كيفية تحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي مع الحفاظ على الثقة المؤسسية.

وقال إنه في ظل التطورات القائمة، سنشهد على تعقيدات وصعوبات تتجاوز دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبلنا، لتطال كيفية كسب ثقة الجمهور. وتعكس هذه المبادرة، رسالة قوية تؤكد على أنه من خلال الضمانات المناسبة والرؤية الصحيحة، يُمكننا إطلاق الإمكانات الحقيقية للذكاء الاصطناعي لبناء مستقبل نثق به جميعاً.

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