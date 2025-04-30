تسعيرة ثالثة للذهب في الأردن اليوم

خبرني - عادات أسعار الذهب للارتفاع ، في التسعيرة الرسمية الثالثة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات اليوم الاربعاء.

وبحسب التسعيرة اليومية الثالثة ، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 67.4 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة مقابل 65.4 دينار لجهة الشراء.

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 77.5 و59.9 و45.5 دينار على التوالي.