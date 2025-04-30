تسعيرة ثالثة للذهب في الأردن اليوم

تسعيرة ثالثة للذهب في الأردن اليوم
خبرني - عادات أسعار الذهب للارتفاع ، في التسعيرة الرسمية الثالثة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات اليوم الاربعاء.
وبحسب التسعيرة اليومية الثالثة ، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 67.4 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة مقابل 65.4 دينار لجهة الشراء.
كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 77.5 و59.9 و45.5 دينار على التوالي.
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