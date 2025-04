هيڤيا وتودا تطلقان أحدث تعاون في مجال العافية بدبي

DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, April 30, 2025 /EINPresswire / -- دبي، الإمارات العربية المتحدة والصحة المستدامة، عن شراكتها مع مسرح الفن الرقمي (تودا) لإطلاق سلسلة تجارب شاملة للجسم والعقل والروح على مدار عام كامل. ستبدأ هذه الشراكة في شهر مايو وتقام في القبة التفاعلية 360 درجة الخاصة بـ تودا في دبي، لتقدم للضيوف رحلة شاملة عبر الصوت والفن والصحة.تجمع الشراكة بين حصائر هيفياالمميزة المصنوعة من اللاتكس العضوي، المصممة لتوفير أقصى درجات الراحة، مع المؤثرات البصرية التفاعلية، والأصوات المحيطية، وتقنيات الشفاء. ستبدأ أولى الجلسات يوم الجمعة 9 مايو 2025، حيث ستتضمن جلسة شفاء صوتي وتمارين التنفس تحت إشراف المعالجة الصوتية المعتمدة فيرا كامايفا. ستشمل هذه الجلسة الغنية بالحواس استخدام الأوعية البلورية، والصنوج التبتية، وتمارين التنفس الموجهة لإطلاق التوتر واستعادة التوازن.ستشارك Health Nag، العلامة التجارية الصحية الإماراتية، أيضًا في الحدث عبر تقديم بار مخصص للماتشا، مما يضيف بعدًا إضافيًا للتجربة الصحية جنبًا إلى جنب مع العروض التفاعلية من هيفياوتودا.تتضمن كل جلسة في السلسلة حصائر هيفياالمصممة من اللاتكس العضوي، بالإضافة إلى ملحقات صحية فاخرة تشمل أقنعة العين العضوية، والبطانيات، والوسائد، وكذلك أكياس هدايا مختارة بعناية لكل الحضور. هذه السلسلة ليست مجرد درس يوغا أو جلسة تنفس، بل هي رحلة حسية كاملة تمزج بين الطبيعة والتكنولوجيا لتعزيز الصحة والراحة."هذه السلسلة تدور حول الدخول إلى مساحة تشعر بأنها مختلفة - حيث يلتقي الفن بالتكنولوجيا، ويصبح الراحة طقسًا خاصًا"، يقول ثيس فيفيكن، المدير العام لـ هيفيا"في تودا، نسعى إلى خلق تجارب تترك أثراً لا يُنسى. بالتعاون مع هيفيا، نقدم مسارًا فريدًا نحو رفاهية حقيقية – مسار فني، مقصود، وتفاعلي"، تقول آنا ليبيديفا، المدير العام لـ تودا.تستمر السلسلة طوال شهر مايو مع جلسات يوغا تفاعلية مع سيطال في 3 مايو و 17 مايو، بالإضافة إلى جلسات تنفس 9D في 8 مايو و 22 مايو. ستدمج كل جلسة الفن البصري، والصوت التفاعلي، والحركة الذهنية في تجربة لا تُنسى.لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع هيفيا: أو تابعونا على Instagram @heveyaae.(نهاية)جهة الاتصال الإعلامي:جمعة لاباناالمدير التنفيذي والمؤسس، لأتلير للاستشاراتالبريد الإلكتروني: ...الهاتف: +971 555163914عن هيفياهيفياهي علامة رائدة مكرسة لتقديم حلول النوم الطبيعية والمستدامة والصديقة للبيئة. تقدم مجموعة من مراتب اللاتكس العضوي، والوسائد المريحة، وأغطية السرير الفاخرة، مما يجمع بين الراحة والاستدامة. ملتزمة باستخدام أعلى جودة من المواد، تم تصميم كل منتج لدعم النوم الأمثل بينما يظل خاليًا تمامًا من المواد الكيميائية وغير مسبب للحساسية. تؤكد هيفياعلى رفاهية العملاء ومسؤوليتها البيئية، مما يجعلها الخيار الرائد لأولئك الذين يبحثون عن تجربة نوم طبيعية وفاخرة في الإمارات العربية المتحدة.عن مسرح الفن الرقمي (تودا)يقع مسرح الفن الرقمي (تودا) في قلب دبي في سوق مدينة جميرا، ويعد أول مساحة تفاعلية غامرة بالكامل في المنطقة. في القبة التفاعلية 360 درجة الخاصة بـ تودا، يتم دمج عالم الفن البصري والموسيقى والتكنولوجيا لخلق تجارب لا تُنسى عبر الصوت والضوء. يقدم تودا معارض رقمية، وعروض حية، وتجارب صحية، واستكشافات بتقنية الواقع الافتراضي، مما يحول السرد التقليدي إلى مغامرة تفاعلية لجميع الأعمار. مع مهمة لإلهام الآخرين، والتواصل، وإشعال الإبداع، يعيد تودا تعريف كيفية تجربة الفن والثقافة في العالم العصري.

