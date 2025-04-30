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هيڤيا وتودا تطلقان أحدث تعاون في مجال العافية بدبي

هيڤيا وتودا تطلقان أحدث تعاون في مجال العافية بدبي

2025-04-30 10:00:55
(MENAFN- EIN Presswire)

DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, April 30, 2025 /EINPresswire / -- دبي، الإمارات العربية المتحدة والصحة المستدامة، عن شراكتها مع مسرح الفن الرقمي (تودا) لإطلاق سلسلة تجارب شاملة للجسم والعقل والروح على مدار عام كامل. ستبدأ هذه الشراكة في شهر مايو وتقام في القبة التفاعلية 360 درجة الخاصة بـ تودا في دبي، لتقدم للضيوف رحلة شاملة عبر الصوت والفن والصحة.

تجمع الشراكة بين حصائر هيفيا® المميزة المصنوعة من اللاتكس العضوي، المصممة لتوفير أقصى درجات الراحة، مع المؤثرات البصرية التفاعلية، والأصوات المحيطية، وتقنيات الشفاء. ستبدأ أولى الجلسات يوم الجمعة 9 مايو 2025، حيث ستتضمن جلسة شفاء صوتي وتمارين التنفس تحت إشراف المعالجة الصوتية المعتمدة فيرا كامايفا. ستشمل هذه الجلسة الغنية بالحواس استخدام الأوعية البلورية، والصنوج التبتية، وتمارين التنفس الموجهة لإطلاق التوتر واستعادة التوازن.

ستشارك Health Nag، العلامة التجارية الصحية الإماراتية، أيضًا في الحدث عبر تقديم بار مخصص للماتشا، مما يضيف بعدًا إضافيًا للتجربة الصحية جنبًا إلى جنب مع العروض التفاعلية من هيفيا® وتودا.

تتضمن كل جلسة في السلسلة حصائر هيفيا® المصممة من اللاتكس العضوي، بالإضافة إلى ملحقات صحية فاخرة تشمل أقنعة العين العضوية، والبطانيات، والوسائد، وكذلك أكياس هدايا مختارة بعناية لكل الحضور. هذه السلسلة ليست مجرد درس يوغا أو جلسة تنفس، بل هي رحلة حسية كاملة تمزج بين الطبيعة والتكنولوجيا لتعزيز الصحة والراحة.

"هذه السلسلة تدور حول الدخول إلى مساحة تشعر بأنها مختلفة - حيث يلتقي الفن بالتكنولوجيا، ويصبح الراحة طقسًا خاصًا"، يقول ثيس فيفيكن، المدير العام لـ هيفيا®.

"في تودا، نسعى إلى خلق تجارب تترك أثراً لا يُنسى. بالتعاون مع هيفيا®، نقدم مسارًا فريدًا نحو رفاهية حقيقية – مسار فني، مقصود، وتفاعلي"، تقول آنا ليبيديفا، المدير العام لـ تودا.

تستمر السلسلة طوال شهر مايو مع جلسات يوغا تفاعلية مع سيطال في 3 مايو و 17 مايو، بالإضافة إلى جلسات تنفس 9D في 8 مايو و 22 مايو. ستدمج كل جلسة الفن البصري، والصوت التفاعلي، والحركة الذهنية في تجربة لا تُنسى.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع هيفيا®: أو تابعونا على Instagram @heveyaae.

(نهاية)

جهة الاتصال الإعلامي:

جمعة لابانا
المدير التنفيذي والمؤسس، لأتلير للاستشارات
البريد الإلكتروني: ...
الهاتف: +971 555163914

عن هيفيا®
هيفيا® هي علامة رائدة مكرسة لتقديم حلول النوم الطبيعية والمستدامة والصديقة للبيئة. تقدم مجموعة من مراتب اللاتكس العضوي، والوسائد المريحة، وأغطية السرير الفاخرة، مما يجمع بين الراحة والاستدامة. ملتزمة باستخدام أعلى جودة من المواد، تم تصميم كل منتج لدعم النوم الأمثل بينما يظل خاليًا تمامًا من المواد الكيميائية وغير مسبب للحساسية. تؤكد هيفيا® على رفاهية العملاء ومسؤوليتها البيئية، مما يجعلها الخيار الرائد لأولئك الذين يبحثون عن تجربة نوم طبيعية وفاخرة في الإمارات العربية المتحدة.

عن مسرح الفن الرقمي (تودا)
يقع مسرح الفن الرقمي (تودا) في قلب دبي في سوق مدينة جميرا، ويعد أول مساحة تفاعلية غامرة بالكامل في المنطقة. في القبة التفاعلية 360 درجة الخاصة بـ تودا، يتم دمج عالم الفن البصري والموسيقى والتكنولوجيا لخلق تجارب لا تُنسى عبر الصوت والضوء. يقدم تودا معارض رقمية، وعروض حية، وتجارب صحية، واستكشافات بتقنية الواقع الافتراضي، مما يحول السرد التقليدي إلى مغامرة تفاعلية لجميع الأعمار. مع مهمة لإلهام الآخرين، والتواصل، وإشعال الإبداع، يعيد تودا تعريف كيفية تجربة الفن والثقافة في العالم العصري.

Gemma LAppanna
L'Atelier Public Relations
+971 55 516 3914
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