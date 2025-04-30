إيران تعدم شخصا اتهم بالتجسس لإسرائيل وقتل عنصر بالحرس الثوري

خبرني - أعلنت إيران الأربعاء أنها أعدمت رجلا تتهمه بـ"التجسس" لحساب جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) وبالضلوع في مقتل مسؤول عسكري إيراني عام 2022.

وذكرت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، أن محسن لنغرشين الذي وصفته بأنه "جاسوس رفيع المستوى" قدّم "دعما عملياتيا لمهمات عدة نفذها الموساد" في إيران، "أُعدم صباح اليوم" الأربعاء، قائلة إن الرجل متورط في "اغتيال" مسؤول عسكري إيراني.

ولم تحدد وكالة "ميزان" تاريخ اعتقال لنغرشين أو محاكمته.

وأشارت المحكمة إلى أن الرجل المذكور ضالع في "اغتيال" صياد خدايي، أحد كوادر فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

وكان خدايي (50 عاما) قد قُتل برصاص شخصين على دراجة نارية في 22 أيار/مايو 2022 أثناء عودته إلى منزله في شرق العاصمة طهران.

وبعد أيام قليلة، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن إسرائيل أكدت للولايات المتحدة مسؤوليتها عن اغتيال المسؤول العسكري الإيراني.

واتهم القضاء الإيراني الرجل الذي جرى إعدامه الأربعاء بـ"شراء دراجة نارية لمراقبة" صياد خدايي.

وبحسب التلفزيون الإيراني، فإن خدايي كان "معروفا" في سورية، حيث كانت إيران تدعم عسكريا نظام بشار الأسد الذي جرى إسقاطه في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأعلنت إيران مرارا اعتقال عملاء يعملون لحساب أجهزة استخبارات دول أجنبية، بينها إسرائيل.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2023، أعدم القضاء الإيراني رجلا في جنوب شرق البلاد بعد إدانته بتهمة التعاون مع الموساد.

كذلك، أُعدم أربعة رجال في كانون الأول/ديسمبر 2022 بعد إدانتهم بتهمة "التعاون" مع إسرائيل.