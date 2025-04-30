ترقية الدكتور المعلا في عمان العربية إلى رتبة أستاذ مشارك

خبرني – قرر مجلس عمداء جامعة عمان العربية ترقية الدكتور عماد محمد المعلا إلى رتبة أستاذ مشارك في تخصص إدارة الأعمال في كلية الأعمال.

والدكتور المعلا حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة شمال ماليزيا UUM في تخصص إدارة الأعمال ، ويعمل حالياً كعضو هيئة التدريس في كلية الأعمال في جامعة عمان العربية ، وشغل منصب رئيس قسم إدارة الأعمال لمدة ثلاثة سنوات في جامعة عمان العربية، وشغل أيضًا منصب مساعد عميد شؤون الطلبة في جامعة عمان الأهلية، وعمل كمدير تنفيذي في شركة STREAM–Xللإنتاج الفني والإعلامي في المملكة العربية السعودية، كما عمل ايضاً كمدير الموارد البشرية في شركة GATCO في المملكة العربية السعودية، وعضو في العديد من اللجان والمجالس في جامعة عمان العربية، ومدرب معتمد محليًا ودوليًا في مجالات إدارة الأعمال وإدارة الموارد البشرية، وحاصل على العديد من الشهادات والدورات المهنية المتخصصة ، ولديه العديد من الابحاث العلمية المنشورة في مجلات علمية عالمية محكمة، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير و مناقش للعديد من رسائل الماجستير.