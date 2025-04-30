ترقية الدكتور المعلا في عمان العربية إلى رتبة أستاذ مشارك

ترقية الدكتور المعلا في عمان العربية إلى رتبة أستاذ مشارك
خبرني – قرر مجلس عمداء جامعة عمان العربية ترقية الدكتور عماد محمد المعلا إلى رتبة أستاذ مشارك في تخصص إدارة الأعمال في كلية الأعمال.
والدكتور المعلا حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة شمال ماليزيا UUM في تخصص إدارة الأعمال ، ويعمل حالياً كعضو هيئة التدريس في كلية الأعمال في جامعة عمان العربية ، وشغل منصب رئيس قسم إدارة الأعمال لمدة ثلاثة سنوات في جامعة عمان العربية، وشغل أيضًا منصب مساعد عميد شؤون الطلبة في جامعة عمان الأهلية، وعمل كمدير تنفيذي في شركة STREAM–Xللإنتاج الفني والإعلامي في المملكة العربية السعودية، كما عمل ايضاً كمدير الموارد البشرية في شركة GATCO في المملكة العربية السعودية، وعضو في العديد من اللجان والمجالس في جامعة عمان العربية، ومدرب معتمد محليًا ودوليًا في مجالات إدارة الأعمال وإدارة الموارد البشرية، وحاصل على العديد من الشهادات والدورات المهنية المتخصصة ، ولديه العديد من الابحاث العلمية المنشورة في مجلات علمية عالمية محكمة، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير و مناقش للعديد من رسائل الماجستير.
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