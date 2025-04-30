ترمب يتواصل مع جيف بيزوس بشأن خطة لأمازون لإطلاع المستهلكين على تكلفة الرسوم الجمركية

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تواصل مع مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، لمناقشة تقارير تفيد بأن عملاق البيع بالتجزئة يعتزم إطلاع المتسوقين على تكلفة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على أسعار منتجاتها.

وقال ترامب للصحفيين إن بيزوس "حل المشكلة."

وقالت أمازون إنها درست خيار توضيح أثر الرسوم الجمركية وعرضها بشكل مفصّل للمتسوقين عبر موقعها "أمازون هول". وهو موقع تسوق منخفض التكلفة أطلقته الشركة في الولايات المتحدة العام الماضي لمنافسة موقعي شي إن وتيمو.

لكن الشركة عادت وقالت إنها لن تمضي قدُماً بهذه الخطوة، كما أن الفكرة لم تكن مطروحة منصتها الرئيسية.



وشن البيت الأبيض هجوماً على أمازون بسبب هذه الخطوة، وهو ما يعد مؤشراً على الضغوط التي يواجهها بسبب ضرائب الاستيراد الجديدة، التي يقول المحللون إنها ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين وتزيد من فرص الركود.



وقالت السكرتيرة الصحفية بالبيت الأبيض كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي بمناسبة مرور 100 يوم على تولي ترامب الرئاسة، الثلاثاء، إنها ناقشت خطوة أمازون المزعومة مع الرئيس، واعتبرت أنها تمثل "سبباً آخر يدفع الأمريكيين لشراء المنتجات الأمريكية".

ووصفت كارولين الخطوة قائلة: "هذا عمل عدائي وسياسي من أمازون".



وتساءلت: "لماذا لم تفعل أمازون هذا عندما رفعت إدارة بايدن التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاماً؟"

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وأعلن ترامب رفع الرسوم الجمركية بعد عودته إلى منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، وهي إجراءات قال إنها ستعزز التصنيع وتزيد الإيرادات الضريبية للولايات المتحدة.

ورغم التراجع عن بعض الخطط الأولية لرفع الرسوم هذا الشهر، إلا أن إعلانات ترامب السابقة أدّت إلى مواجهة العديد من الواردات الأجنبية رسوماً جمركية جديدة لا تقل عن 10 في المئة، في حين أنها قد تصل إلى 145 في المئة على المنتجات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة.

وقد أدّت هذه الإجراءات إلى تراجع حاد في حجم التجارة بين البلدين، وأثارت مخاوف من اضطرابات في سلاسل التوريد ونقص في المعروض من المنتجات، بداية من عربات الأطفال وحتى المظلات، وهي سلع تُعدّ الصين المورد الرئيسي لها للولايات المتحدة.

بدأت بعض الشركات في توضيح تكاليف هذه الإجراءات، التي أعلن عنها ترامب، لعملائها. ومن بين المنصات الإلكترونية التي أعلنت بالفعل عن زيادات في الأسعار: شي ان وتيمو، المعروفتان بشحن المنتجات مباشرة من المنتجين الصينيين إلى العملاء في الولايات المتحدة.

ويمثل التجار الصينيون حوالي نصف البائعين على أمازون في الولايات المتحدة، بحسب محللين.

كانت صحيفة "بانشبول نيوز" الإلكترونية أول من كشف، الثلاثاء، عن خطة أمازون لوضع تفاصيل تأثير الرسوم الجمركية على أسعار السلع للعملاء، نقلاً عن مصدر لم تكشف هويته.

وعند سؤاله عن صحة هذا التقرير، أكد المتحدث باسم أمازون، تيم دويل، أن الشركة درست فكرة إدراج رسوم الاستيراد الجديدة على منتجات معينة على متجر "أمازون هول".

وقال دويل لـ بي بي سي: "لم تتم الموافقة على هذا الأمر ولن يحدث".

وبحسب مصدر مطلع على المناقشات داخل أمازون حول هذه الإجراءات، فإن المناقشات بدأت مع انتهاء فترة الإعفاء من الرسوم الجمركية للشحنات القادمة من الصين التي تقل قيمتها عن 800 دولار.

وشدد المصدر على أن قرار عدم وضع تفاصيل التكاليف الجديدة على الأسعار، لم يكن استجابة لشكاوى البيت الأبيض يوم الثلاثاء.

ولكن ترامب كشف للصحفيين الذين سألوه عن مكالمته مع جيف بيزوس، أن الملياردير، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لأمازون عام 2021، "حل المشكلة".

وأضاف ترامب: "كان جيف بيزوس لطيفاً للغاية، كان رائعاً، لقد حل المشكلة بسرعة كبيرة، لقد فعل الصواب، إنه رجل طيب".

وشاركت أمازون بجانب العديد من الشركات، في تمويل حفل تنصيب الرئيس ترامب، لذلك حصل بيزوس على مقعد شرفي في يوم التنصيب.

كما التقى بيزوس، مالك صحيفة واشنطن بوست أيضاً، بالرئيس ترامب بعد الانتخابات، وأشاد بجهوده الرامية إلى تحرير الاقتصاد وخفض الضرائب.

لكن تطور العلاقة جاء بعد مرحلة توتر بينهما في الماضي.

خلال ولايته الأولى دائماً ما انتقد ترامب أمازون وصحيفة واشنطن بوست، بينما شن بيزوس هجوماً على ترامب في 2016 واتهمه باستخدام خطاب "يُقوض ديمقراطيتنا تماماً"، ومزح ذات مرة بشأن إرساله إلى الفضاء في صاروخ.

وفي عام 2019، رفعت أمازون دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع (البنتاغون)، بزعم أنها حرمتها من عقد بقيمة 10 مليارات دولار بسبب قرار ترامب "الاستجابة لرغباته الشخصية والسياسية" وإيذاء بيزوس، الذي اعتبره "عدوه السياسي المُفترض".