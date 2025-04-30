ارتفاع جرائم المخدرات في الأردن خلال 2024 بنسبة 10%

ارتفاع جرائم المخدرات في الأردن خلال 2024 بنسبة 10%
خبرني - عبدالله مرقة
سجّلت جرائم المخدرات في الأردن خلال عام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة بلغت 10.04%، مقارنة مع عام 2023، وفقًا لما أظهرته بيانات التقرير الإحصائي الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية.
وبلغ إجمالي عدد القضايا المرتبطة بالمخدرات في عام 2024 ما مجموعه 25,260 قضية، مقارنة بـ 22,956 قضية خلال العام السابق، وفق رصد "خبرني".
ويُظهر التفصيل حسب نوع الجريمة أن جرائم حيازة وتعاطي المواد المخدرة تصدّرت المشهد، حيث تم تسجيل 17,498 قضية في 2024 مقابل 15,611 قضية في 2023، ما يعكس ارتفاعًا واضحًا في هذا النوع من الجرائم.
أما جرائم الاتجار بالمخدرات فقد شهدت أيضًا زيادة، حيث وصلت إلى 7,762 قضية في 2024 مقارنة بـ 7,345 قضية في 2023، مما يشير إلى اتساع رقعة هذه الأنشطة الإجرامية بالرغم من جهود المكافحة.
ويؤكد هذا الارتفاع المتسارع الحاجة إلى تكثيف الإجراءات الوقائية والتوعوية، إلى جانب الدعم الأمني والرقابي للحد من تفاقم هذه الظاهرة التي تمس المجتمع بمختلف فئاته.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية