ارتفاع جرائم المخدرات في الأردن خلال 2024 بنسبة 10%

خبرني - عبدالله مرقة



سجّلت جرائم المخدرات في الأردن خلال عام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة بلغت 10.04%، مقارنة مع عام 2023، وفقًا لما أظهرته بيانات التقرير الإحصائي الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية.

وبلغ إجمالي عدد القضايا المرتبطة بالمخدرات في عام 2024 ما مجموعه 25,260 قضية، مقارنة بـ 22,956 قضية خلال العام السابق، وفق رصد "خبرني".

ويُظهر التفصيل حسب نوع الجريمة أن جرائم حيازة وتعاطي المواد المخدرة تصدّرت المشهد، حيث تم تسجيل 17,498 قضية في 2024 مقابل 15,611 قضية في 2023، ما يعكس ارتفاعًا واضحًا في هذا النوع من الجرائم.

أما جرائم الاتجار بالمخدرات فقد شهدت أيضًا زيادة، حيث وصلت إلى 7,762 قضية في 2024 مقارنة بـ 7,345 قضية في 2023، مما يشير إلى اتساع رقعة هذه الأنشطة الإجرامية بالرغم من جهود المكافحة.

ويؤكد هذا الارتفاع المتسارع الحاجة إلى تكثيف الإجراءات الوقائية والتوعوية، إلى جانب الدعم الأمني والرقابي للحد من تفاقم هذه الظاهرة التي تمس المجتمع بمختلف فئاته.