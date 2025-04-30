الانفعال والعاطفة والانحلال.. أبرز دوافع القتل في الأردن

خبرني - عبدالله مرقة



كشف التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2024 في الأردن أن الخلافات الشخصية شكّلت الدافع الأول وراء جرائم القتل العمد والقصد، بنسبة بلغت 42.39% من مجمل الدوافع المسجلة، متقدمة بشكل لافت على بقية الأسباب.

وجاءت الخلافات العائلية في المرتبة الثانية بنسبة أقل بكثير بلغت 23 حالة، تلتها الخلافات المالية بـ11 حالة، فيما توزعت بقية الدوافع على أسباب مثل الدفاع عن الشرف، الانحلال الخلقي، العبث بالسلاح، وأسباب عاطفية، وكلها سجلت نسبًا منخفضة للغاية، مما يشير إلى أن أغلب جرائم القتل ترتبط بعلاقات أو نزاعات سابقة بين الجاني والمجني عليه.

وتُعزز هذه البيانات مؤشرات سابقة أوردها التقرير ذاته، حيث تبين أن أكثر الجناة هم من الفئة العمرية 18-27 عامًا، بنسبة قاربت 30%، وأن 92% من مرتكبي هذه الجرائم من الذكور، فيما بلغت نسبة غير الأردنيين من الجناة نحو 13%.

كما أظهرت الإحصائيات أن الأداة الأكثر استخدامًا في هذه الجرائم هي الأدوات الحادة مثل السكاكين، بنسبة 39.13%، تليها الأسلحة النارية، مما يعكس طبيعة هذه النزاعات التي تتحول سريعًا إلى اعتداء مميت في ظل توفر الوسيلة وغياب الضبط.

ويبرز التقرير أهمية تطوير برامج الوقاية المجتمعية والتدخل المبكر في حالات النزاع الشخصي، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بسبل إدارة الخلافات دون اللجوء إلى العنف، لما لذلك من أثر مباشر في خفض معدلات الجريمة وحماية الأرواح.