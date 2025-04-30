تواصل تثبيت أسعار الكهرباء في الأردن

خبرني - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، أن مجلس مفوضي الهيئة قرّر في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر أيار المقبل لعام 2025 بقيمة صفر.

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