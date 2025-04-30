تواصل تثبيت أسعار الكهرباء في الأردن

تواصل تثبيت أسعار الكهرباء في الأردن
خبرني - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، أن مجلس مفوضي الهيئة قرّر في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر أيار المقبل لعام 2025 بقيمة صفر.
وأضاف المهندس السعايدة بأنها نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر نيسان الحالي.
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