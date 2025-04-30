ولي العهد يترأس اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل

خبرني - ترأس سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الأربعاء، اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في قصر الحسينية.

واطلع سموه، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان رئيس المجلس، على سير عمل اللجان الفرعية المتخصصة للمجلس، وبرامج إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم، والبيانات، والأنظمة الذاتية، والمشاريع المستقبلية لتجويد الخدمات الحكومية للمواطنين.

وجدد سمو ولي العهد التأكيد على أهمية تنفيذ مشاريع المجلس ضمن مدد زمنية محددة، ووفقا للخطط المعدة.