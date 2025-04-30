ولي العهد يترأس اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل

ولي العهد يترأس اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل
خبرني - ترأس سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الأربعاء، اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في قصر الحسينية.
واطلع سموه، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان رئيس المجلس، على سير عمل اللجان الفرعية المتخصصة للمجلس، وبرامج إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم، والبيانات، والأنظمة الذاتية، والمشاريع المستقبلية لتجويد الخدمات الحكومية للمواطنين.
وجدد سمو ولي العهد التأكيد على أهمية تنفيذ مشاريع المجلس ضمن مدد زمنية محددة، ووفقا للخطط المعدة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية