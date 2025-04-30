السلطة الفلسطينية تعرض على إسرائيل المساعدة بإخماد الحرائق

خبرني - كشفت قناة "كان" الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية عرضت على الحكومة الإسرائيلية المساعدة في إطفاء الحرائق التي تقترب من المستوطنات في القدس.

وبينت كان ان الحكومة الإسرائيلية لم ترد على الاقتراح.

في السياق اشارت وسائل اعلام عبرية الى ان حكومة الاحتلال طلبت المساعدة من 5 دول لاخماد الحرائق.