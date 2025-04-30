السلطة الفلسطينية تعرض على إسرائيل المساعدة بإخماد الحرائق

السلطة الفلسطينية تعرض على إسرائيل المساعدة بإخماد الحرائق
خبرني - كشفت قناة "كان" الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية عرضت على الحكومة الإسرائيلية المساعدة في إطفاء الحرائق التي تقترب من المستوطنات في القدس.
وبينت كان ان الحكومة الإسرائيلية لم ترد على الاقتراح.
في السياق اشارت وسائل اعلام عبرية الى ان حكومة الاحتلال طلبت المساعدة من 5 دول لاخماد الحرائق.
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