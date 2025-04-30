الملك يدشن المرحلة الثانية من الحديقة النباتية الملكية في تل الرمان

MENAFN - Jordan News Agency)

الحديقة مقامة على مساحة إجمالية تبلغ 1782 دونما.

الحديقة تضم 600 نوع من النباتات ومشتلا بقدرة إنتاجية تصل لـ 100 ألف شتلة سنويا.

البلقاء 30 نيسان (بترا)- دشن جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، المرحلة الثانية من الحديقة النباتية الملكية في تل الرمان.

وتجول جلالة الملك في مرافق الحديقة، المقامة على مساحة إجمالية تبلغ 1782 دونما، وتضم أكثر من 600 نوع من النباتات، ومشتلا تصل قدرته الإنتاجية 100 ألف شتلة سنويا.

واستمع جلالته إلى شرح من سمو الأميرة بسمة بنت علي، مؤسس الحديقة، حول دور الحديقة في صون النبات البري الوطني، وحفظ حقوق استخدامات النبات، وتعزيز البحث العلمي، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.

وأشارت سموها إلى الدور التنموي للحديقة، التي تحظى باهتمام ملكي مستمر، في توفير فرص عمل للمجتمع المحلي، والتركيز على تمكين المرأة ودورها في التنمية الاقتصادية.

وتعد الحديقة، التي تأسست عام 2005، مقرا للمركز العالمي لاستعادة الموائل الطبيعية في غرب آسيا وشمال إفريقيا.

كما تحتوي على مشاريع ريادية، كالمعشبة الوطنية الأردنية التي تحفظ أكثر من 7000 عينة عشبية لنباتات محلية، وبنك للبذور لحفظ النباتات لفترة تمتد إلى عشر سنوات.

وحضر حفل التدشين عدد من أصحاب السمو الأمراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، وعدد من المسؤولين.







--(بترا)

ع أ/ف ق

30/04/2025 14:56:15