القبض على شخص من جنسية عربية قتل شخصاً في الزرقاء
عمان 30 نيسان (بترا)- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه ورد أمس الثلاثاء، بلاغ إلى مديرية شرطة محافظة الزرقاء بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة في المحافظة، حيث تم التحرك إلى الموقع، وبالكشف على الجثة تبين تعرضه للقتل عن طريق الطعن بواسطة أداة حادة.
وأوضح الناطق الإعلامي أنه تم تشكيل فريق تحقيقي من البحث الجنائي وشرطة الزرقاء لمتابعة التحقيقات، والتي قادتهم مباشرة إلى الاشتباه بشخص من جنسية عربية تبين أنه توارى عن الأنظار.
وأضاف، إن فريق التحقيق واصل البحث وجمع المعلومات حول المشتبه به ليتم تحديد مكان تواجده، ومداهمته، وإلقاء القبض عليه، وضبط الأداة الحادة المستخدمة في الجريمة، إضافة إلى متعلقات شخصية تعود للمغدور.
واعترف المشتبه به خلال التحقيق، بارتكاب الجريمة إثر خلاف لحظي حصل بينه وبين المغدور، وقد أحيلت القضية إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.
--(بترا)
ل م/ ع أ/اح
30/04/2025 14:27:31
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