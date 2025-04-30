القبض على شخص من جنسية عربية قتل شخصاً في الزرقاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 نيسان (بترا)- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه ورد أمس الثلاثاء، بلاغ إلى مديرية شرطة محافظة الزرقاء بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة في المحافظة، حيث تم التحرك إلى الموقع، وبالكشف على الجثة تبين تعرضه للقتل عن طريق الطعن بواسطة أداة حادة.

وأوضح الناطق الإعلامي أنه تم تشكيل فريق تحقيقي من البحث الجنائي وشرطة الزرقاء لمتابعة التحقيقات، والتي قادتهم مباشرة إلى الاشتباه بشخص من جنسية عربية تبين أنه توارى عن الأنظار.

وأضاف، إن فريق التحقيق واصل البحث وجمع المعلومات حول المشتبه به ليتم تحديد مكان تواجده، ومداهمته، وإلقاء القبض عليه، وضبط الأداة الحادة المستخدمة في الجريمة، إضافة إلى متعلقات شخصية تعود للمغدور.

واعترف المشتبه به خلال التحقيق، بارتكاب الجريمة إثر خلاف لحظي حصل بينه وبين المغدور، وقد أحيلت القضية إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.

--(بترا)

ل م/ ع أ/اح

30/04/2025 14:27:31