وزير الخارجية يبدأ زيارة للسعودية

عمان 30 نيسان (بترا)- يبدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الأربعاء⁩، زيارة عمل إلى الرياض. ويلتقي الصفدي خلال الزيارة سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. --(بترا) ص خ/ع أ/اح 30/04/2025 13:43:37

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