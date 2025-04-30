التوثيق الملكي يعرض وثيقة حول نشأة أول نقابة عمالية في الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 نيسان (بترا) - عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، بمناسبة ذكرى يوم العمال الذي يصادف الأول من أيار، وثيقة من أحد إصداراته حول إنشاء أول نقابة عمالية في الأردن.

وأوضح المركز في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا التوثيق يستند إلى عدد صادر من جريدة "الجامعة العربية"، نشرت فيه تفاصيل تأسيس النقابة، حسب ما ورد في كتاب "المشاركة الشعبية في بناء الدولة الأردنية (1921-1948)"، لمؤلفته الباحثة سهيلة الشلبي، والصادر عن المركز عام 2024.

وبين أن الوثائق تشير إلى أن أول نقابة للعمال الأردنيين أسست في 2 أيار عام 1932، تحت اسم "جمعية مساعدة العمال الأردنيين"، حيث أظهرت الوثائق أن النقابة هدفت إلى تنظيم شؤون العمال وحماية حقوقهم وتعزيز الإنتاج المحلي، في وقت كانت فيه البلاد تمر بمرحلة بناء اقتصادي واجتماعي حاسمة.

-- (بترا)

ه ع/أ م/ب ط

30/04/2025 11:43:31