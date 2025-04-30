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تراجع أسعار الذهب عالميا

تراجع أسعار الذهب عالميا

2025-04-30 08:09:15
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 نيسان (بترا)- انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار وتراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، بينما يترقب المستثمرون بيانات أميركية رئيسية لتحديد توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.
وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة مسجلًا 3308.32 دولار للأوقية (الأونصة).
وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة إلى 3317.50 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة مسجلة 32.93 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 971.90 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 931.84 دولار.
-- (بترا)
رصد/رس/أ م/ب ط
30/04/2025 11:40:49

MENAFN30042025000117011021ID1109490804

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