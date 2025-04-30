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الحكومة تعلن توفر شاغر المدير التنفيذي لجيدكو

الحكومة تعلن توفر شاغر المدير التنفيذي لجيدكو

2025-04-30 08:09:14
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 نيسان (بترا) - أعلنت رئاسة الوزراء، عن توفر شاغر وظيفة المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية جيدكو.
ودعت رئاسة الوزراء في إعلانها من تتوافر فيه متطلبات إشغال هذه الوظيفة؛ إلى التقدم بطلب من خلال الرابط الإلكتروني على موقع رئاسة الوزراء ( )، على أن يرفق مع الطلب السيرة الذاتية وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للكفايات القيادية والإدارية المطلوبة للوظيفة.
وأشارت إلى أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مستوف للأوراق الثبوتية المطلوبة.
وسيحصل كل من تقدم بطلب على إشعار إلكتروني يفيد باستلام طلبه، علماً بأنه تم الإعلان عن الوظيفة على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء ( ) والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ( gov ) اعتباراً من 23/4 ولغاية 4/5.
-- (بترا)
ع ن/أ م/ب ط
30/04/2025 11:31:40

MENAFN30042025000117011021ID1109490803

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