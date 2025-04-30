الحكومة تعلن توفر شاغر المدير التنفيذي لجيدكو
عمان 30 نيسان (بترا) - أعلنت رئاسة الوزراء، عن توفر شاغر وظيفة المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية جيدكو.
ودعت رئاسة الوزراء في إعلانها من تتوافر فيه متطلبات إشغال هذه الوظيفة؛ إلى التقدم بطلب من خلال الرابط الإلكتروني على موقع رئاسة الوزراء ( )، على أن يرفق مع الطلب السيرة الذاتية وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للكفايات القيادية والإدارية المطلوبة للوظيفة.
وأشارت إلى أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مستوف للأوراق الثبوتية المطلوبة.
وسيحصل كل من تقدم بطلب على إشعار إلكتروني يفيد باستلام طلبه، علماً بأنه تم الإعلان عن الوظيفة على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء ( ) والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ( gov ) اعتباراً من 23/4 ولغاية 4/5.
-- (بترا)
ع ن/أ م/ب ط
30/04/2025 11:31:40
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