العون الطبي للفلسطينيين تطلق الحملة 4 و5 لمكافحة العمى بالأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 نيسان (بترا)-أطلقت الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية ومستشفى الخنساء، ضمن مسيرتها الإنسانية في مكافحة العمى، الحملة الرابعة والخامسة على مستوى المملكة.

وأوضحت الجمعية في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الحملات التي جاءت تحت شعار "لعيون تبصر الأمل" تستهدف إجراء 900 عملية جراحية مجانية لإزالة المياه البيضاء (الساد) لمرضى من مخيمات اللاجئين المنتشرة في أنحاء الأردن.

وأشارت إلى أنه في مطلع عام 2024، بدأت الحملة الأولى، التي أعادت البصر لـ399 شخصا، تبعتها الحملة الثانية والثالثة، محققة 923 عملية جراحية ناجحة، لافتة إلى أنه بفضل هذا الجهد المشترك، استعاد أكثر من 1,300 شخص بصرهم.

وبينت الجمعية أن الحملة لا تكتفي بالعمليات الجراحية فحسب، بل تمتد لتشمل توزيع قطرات العيون والنظارات الطبية مجانا، في إطار رؤية شمولية تسعى إلى ترميم ما أضعفه المرض، والوقوف إلى جانب من أنهكهم ضعف البصر،مؤكدة أن هذه الحملة ليست مجرد نشاط طبي، بل هي التزام إنساني باستعادة البصر والأمل للمريض ولمستقبله.

وقالت المديرة التنفيذية في الجمعية شيرين شاهين: "لعيون تبصر الأمل" ليس مجرد شعار، بل وعد يتجدد في كل حملة، وليس بعدد العمليات، بل بعدد القلوب التي عادت تنبض بالأمل".

--(بترا)

ه ع/ ا ص / س س

30/04/2025 11:29:47