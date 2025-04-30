العون الطبي للفلسطينيين تطلق الحملة 4 و5 لمكافحة العمى بالأردن

العون الطبي للفلسطينيين تطلق الحملة 4 و5 لمكافحة العمى بالأردن
عمان 30 نيسان (بترا)-أطلقت الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية ومستشفى الخنساء، ضمن مسيرتها الإنسانية في مكافحة العمى، الحملة الرابعة والخامسة على مستوى المملكة.
وأوضحت الجمعية في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الحملات التي جاءت تحت شعار "لعيون تبصر الأمل" تستهدف إجراء 900 عملية جراحية مجانية لإزالة المياه البيضاء (الساد) لمرضى من مخيمات اللاجئين المنتشرة في أنحاء الأردن.
وأشارت إلى أنه في مطلع عام 2024، بدأت الحملة الأولى، التي أعادت البصر لـ399 شخصا، تبعتها الحملة الثانية والثالثة، محققة 923 عملية جراحية ناجحة، لافتة إلى أنه بفضل هذا الجهد المشترك، استعاد أكثر من 1,300 شخص بصرهم.
وبينت الجمعية أن الحملة لا تكتفي بالعمليات الجراحية فحسب، بل تمتد لتشمل توزيع قطرات العيون والنظارات الطبية مجانا، في إطار رؤية شمولية تسعى إلى ترميم ما أضعفه المرض، والوقوف إلى جانب من أنهكهم ضعف البصر،مؤكدة أن هذه الحملة ليست مجرد نشاط طبي، بل هي التزام إنساني باستعادة البصر والأمل للمريض ولمستقبله.
وقالت المديرة التنفيذية في الجمعية شيرين شاهين: "لعيون تبصر الأمل" ليس مجرد شعار، بل وعد يتجدد في كل حملة، وليس بعدد العمليات، بل بعدد القلوب التي عادت تنبض بالأمل".
--(بترا)
ه ع/ ا ص / س س
30/04/2025 11:29:47
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