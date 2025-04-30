قصبة اربد تستضيف ورشة عمل التعليم الدامج لمديريات إقليم الشمال

قصبة اربد تستضيف ورشة عمل التعليم الدامج لمديريات إقليم الشمال
اربد 30 نيسان (بترا)-استضافت مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد اليوم الأربعاء، ورشة العمل للتعليم الدامج والتي عقدتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ممثلا بإيسار مزاهرة، ومنظمة اليونسكو ممثلة بشيرين الدالي، وساسكيا رافيسلوت.
وتهدف الورشة التي تستمر لمدة يومين ، إلى نشر الإطار الوطني للدمج والتنوع في التعليم، مستهدفة اللجنة الفرعية للتعليم الدامج في مديريات إقليم الشمال.
وأكدت مديرة التربية والتعليم للواء قصبة اربد بالوكالة هدى الشطناوي، أن وزارة التربية والتعليم أولت التعليم الدامج اهتماما كبيرا وذلك لتحقيق الإنجازات المتعلقة بهذه الفئة من الطلبة وتقديم مختلف الخدمات لهم من خلال تطبيق "الدمج" وإتاحة الفرصة للطلاب من ذوي الإعاقة ممن هم في سن التعليم للانخراط في نظام التعليم ودخول التعليم النظامي وغير النظامي، كأجراء لتأكيد مبدأ تكافؤ الفرص.
وتناولت الورشة الإطار الوطني للدمج والتنوع في التعليم وعرض أنظمة الدعم لتحقيق المزيد من الدمج والتنوع في التعليم، إضافة إلى أنظمة دمج الطلبة ذوي الإعاقة وتمرين جماعي للمشاركين .
وحاضر خلال الورشة رئيس قسم الإعاقة في مركز الوزارة الدكتورة فايزة الفلاحات، وضابط ارتباط التعليم الدامج في مركز الوزارة الدكتورة إيناس سفاسفة، ومن منظمة اليونيسكو الدكتورة أمل قعوار.
--(بترا)
ا.ح/أ م / س س
30/04/2025 11:19:20
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