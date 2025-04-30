قصبة اربد تستضيف ورشة عمل التعليم الدامج لمديريات إقليم الشمال

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 30 نيسان (بترا)-استضافت مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد اليوم الأربعاء، ورشة العمل للتعليم الدامج والتي عقدتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ممثلا بإيسار مزاهرة، ومنظمة اليونسكو ممثلة بشيرين الدالي، وساسكيا رافيسلوت.

وتهدف الورشة التي تستمر لمدة يومين ، إلى نشر الإطار الوطني للدمج والتنوع في التعليم، مستهدفة اللجنة الفرعية للتعليم الدامج في مديريات إقليم الشمال.

وأكدت مديرة التربية والتعليم للواء قصبة اربد بالوكالة هدى الشطناوي، أن وزارة التربية والتعليم أولت التعليم الدامج اهتماما كبيرا وذلك لتحقيق الإنجازات المتعلقة بهذه الفئة من الطلبة وتقديم مختلف الخدمات لهم من خلال تطبيق "الدمج" وإتاحة الفرصة للطلاب من ذوي الإعاقة ممن هم في سن التعليم للانخراط في نظام التعليم ودخول التعليم النظامي وغير النظامي، كأجراء لتأكيد مبدأ تكافؤ الفرص.

وتناولت الورشة الإطار الوطني للدمج والتنوع في التعليم وعرض أنظمة الدعم لتحقيق المزيد من الدمج والتنوع في التعليم، إضافة إلى أنظمة دمج الطلبة ذوي الإعاقة وتمرين جماعي للمشاركين .

وحاضر خلال الورشة رئيس قسم الإعاقة في مركز الوزارة الدكتورة فايزة الفلاحات، وضابط ارتباط التعليم الدامج في مركز الوزارة الدكتورة إيناس سفاسفة، ومن منظمة اليونيسكو الدكتورة أمل قعوار.

--(بترا)

ا.ح/أ م / س س

30/04/2025 11:19:20