47.3 مليار دينار إجمالي الودائع في البنوك الأردنية

47.3 مليار دينار إجمالي الودائع في البنوك الأردنية
عمان 30 نيسان (بترا) - بلغ إجمالي قيمة الودائع في البنوك الأردنية في نهاية شباط الماضي من العام الحالي نحو 47 مليارا و 307 ملايين دينار، والسيولة المحلية المتاحة نحو 45 مليارا و 875 مليون دينار، وإجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك الأردنية لنهاية شباط الماضي نحو 35 مليارا و204 ملايين دينار.
وحسب ما رصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، في تقرير سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 خلال الربع الأول من العام الحالي في قطاع الخدمات المالية، وصل عدد حركات نظام الدفع الفوري "كليك" نحو 51 مليونا و917 ألفا و577 حركة، بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات و612 مليون دينار، وعدد مستخدمي نظام كليك 3 ملايين و557 ألفا و 160 شخصا، فيما وصلت قيم حركات نظام "إي فواتيركم" 3 مليارات و670 مليون دينار، وعدد حركات نظام "إي فواتيركم" 17 مليونا و86 ألفا و965 حركة.
وأظهر التقرير، أن نسبة مساهمة غير الأردنيين في القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة عمان بلغت 47.6 بالمئة، وعدد الشركات المدرجة في بورصة عمان 161 شركة، وعدد الأسهم المتداولة في بورصة عمان حوالي 195 مليونا و909 آلاف و899 سهما، في حين بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة عمان نحو 19 مليارا و315 مليون دينار، وحجم التداول في بورصة عمان بلغ 365 مليون دينار، وعدد العقود المنفذة في بورصة عمان 125151 عقداً.
وبين التقرير أن أبرز ما تم العمل عليه، إعداد مشاريع تعليمات الإقراض والاقتراض للأوراق المالية والبيع على المكشوف وتعليمات صانع السوق في شركة بورصة عمان، والتي سيتم إقرارها حال إقرار مشروع النظام المعدل لنظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية، إضافة إلى ملحق نشرة الإصدار الخاصة بتعليمات إيصالات إيداع الأوراق المالية والتي سيتم إقرارها وتحديد تاريخ نفاذ التعليمات من قبل مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية حال إقرار مشروع النظام المعدل.
وجرى تحديث نظام التداول الإلكتروني للبورصة من خلال تحديث البنية التحتية بما تشمل (الأجهزة والبرمجيات اللازمة)، والموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التأمين، وجاري العمل على استكمال الإجراءات التشريعية لإقراره.
وفي مجال الرقابة والإشراف على شركات التأمين تم إصدار المسودات الأولية لتعليمات صندوق حماية مصالح المستهلكين، وبدأت المرحلة الثانية من تطبيق نهج الإشراف القائم على المخاطر لشركات التأمين.
وبحسب التقرير، تم إجراء مراجعة مستمرة على استخدام القرض الممنوح لشركات التمويل الأصغر، وتم ربط مؤسسات إضافية على نظام "اعرف عميلك " الكترونيا EKYC.
وضمن استراتيجية الاشتمال المالي 2023-2028: تم تعزيز وصول النساء للخدمات المالية وتنفيذ جلسات توعوية بالتعاون مع مؤسسات دولية، وإعداد المسودات الأولى لتعليمات ترخيص وتواجد المؤسسات غير البنكية، وتعليمات التمويل الجماعي القائم على القروض، إضافة إلى تنفيذ 118 ورشة تدريبية شملت 1794 موظفا في قطاع التمويل غير البنكي.
-- (بترا)
و ر/أ م/ب ط
30/04/2025 11:16:02
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