47.3 مليار دينار إجمالي الودائع في البنوك الأردنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 نيسان (بترا) - بلغ إجمالي قيمة الودائع في البنوك الأردنية في نهاية شباط الماضي من العام الحالي نحو 47 مليارا و 307 ملايين دينار، والسيولة المحلية المتاحة نحو 45 مليارا و 875 مليون دينار، وإجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك الأردنية لنهاية شباط الماضي نحو 35 مليارا و204 ملايين دينار.

وحسب ما رصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، في تقرير سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 خلال الربع الأول من العام الحالي في قطاع الخدمات المالية، وصل عدد حركات نظام الدفع الفوري "كليك" نحو 51 مليونا و917 ألفا و577 حركة، بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات و612 مليون دينار، وعدد مستخدمي نظام كليك 3 ملايين و557 ألفا و 160 شخصا، فيما وصلت قيم حركات نظام "إي فواتيركم" 3 مليارات و670 مليون دينار، وعدد حركات نظام "إي فواتيركم" 17 مليونا و86 ألفا و965 حركة.

وأظهر التقرير، أن نسبة مساهمة غير الأردنيين في القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة عمان بلغت 47.6 بالمئة، وعدد الشركات المدرجة في بورصة عمان 161 شركة، وعدد الأسهم المتداولة في بورصة عمان حوالي 195 مليونا و909 آلاف و899 سهما، في حين بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة عمان نحو 19 مليارا و315 مليون دينار، وحجم التداول في بورصة عمان بلغ 365 مليون دينار، وعدد العقود المنفذة في بورصة عمان 125151 عقداً.

وبين التقرير أن أبرز ما تم العمل عليه، إعداد مشاريع تعليمات الإقراض والاقتراض للأوراق المالية والبيع على المكشوف وتعليمات صانع السوق في شركة بورصة عمان، والتي سيتم إقرارها حال إقرار مشروع النظام المعدل لنظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية، إضافة إلى ملحق نشرة الإصدار الخاصة بتعليمات إيصالات إيداع الأوراق المالية والتي سيتم إقرارها وتحديد تاريخ نفاذ التعليمات من قبل مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية حال إقرار مشروع النظام المعدل.

وجرى تحديث نظام التداول الإلكتروني للبورصة من خلال تحديث البنية التحتية بما تشمل (الأجهزة والبرمجيات اللازمة)، والموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التأمين، وجاري العمل على استكمال الإجراءات التشريعية لإقراره.

وفي مجال الرقابة والإشراف على شركات التأمين تم إصدار المسودات الأولية لتعليمات صندوق حماية مصالح المستهلكين، وبدأت المرحلة الثانية من تطبيق نهج الإشراف القائم على المخاطر لشركات التأمين.

وبحسب التقرير، تم إجراء مراجعة مستمرة على استخدام القرض الممنوح لشركات التمويل الأصغر، وتم ربط مؤسسات إضافية على نظام "اعرف عميلك " الكترونيا EKYC.

وضمن استراتيجية الاشتمال المالي 2023-2028: تم تعزيز وصول النساء للخدمات المالية وتنفيذ جلسات توعوية بالتعاون مع مؤسسات دولية، وإعداد المسودات الأولى لتعليمات ترخيص وتواجد المؤسسات غير البنكية، وتعليمات التمويل الجماعي القائم على القروض، إضافة إلى تنفيذ 118 ورشة تدريبية شملت 1794 موظفا في قطاع التمويل غير البنكي.

-- (بترا)

و ر/أ م/ب ط

30/04/2025 11:16:02