الحسين للسرطان توقع اتفاقية مع الشركة الأردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي

الحسين للسرطان توقع اتفاقية مع الشركة الأردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي
عمان 30 نيسان (بترا)- وقعت مؤسسة الحسين للسرطان اتفاقية مع الشركة الأردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي، بهدف إشراك موظفي الشركة في تأمين رعاية، لتغطية علاج السرطان في مركز الحسين للسرطان.
وبحسب بيان المؤسسة اليوم الأربعاء، وقع الاتفاقية كل من مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، ومدير عام الشركة الأردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي الكابتن زيد كلبونة.
وأكدت قطامش، أن هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي الصحي وتوفير رعاية شاملة للموظفين في مواجهة مرض السرطان.
وأضافت إن "توفير تأمين صحي ضد السرطان يجب أن يكون أولوية، حيث يمثل تأمين رعاية حلا جذريا لضمان العلاج الحصري والفوري في مركز الحسين للسرطان في حال الإصابة لا قدر الله، ويسهل على المريض البدء برحلة العلاج دون الدخول في دوامة القلق بتكاليفه".
من جانبه أوضح الكابتن كلبونة، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية التي تتحملها الشركة تجاه موظفيها وأسرهم وحرصها على دعم المجتمع المحلي، خاصة في المجالات الصحية التي تمس حياة الأفراد بشكل مباشر، مضيفا أن الشركة تولي أهمية كبيرة لصحة موظفيها ورفاههم وبالتالي فإنها تسعى لتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي لتوفر جزءا من هذا المشروع الهام الذي سيسهم في توفير الأمان الصحي والتغطية اللازمة في مواجهة السرطان، ما يتيح فرصة التفرغ للعلاج دون القلق بشأن التكاليف.
يذكر أن تأمين رعاية هو تأمين تكافلي غير ربحي متاح لجميع الأعمار والجنسيات، وللأفراد والشركات، حيث تشمل مزاياه ضمان العلاج -في حال الإصابة- في مركز الحسين للسرطان، أحد أفضل مراكز علاج السرطان في العالم العربي، والدخول الفوري لبدء العلاج دون انتظار إجراءات أو موافقات، والاستفادة من كامل سقف التغطية حتى إذا اكتشفت الإصابة في آخر يوم من الاشتراك.
--(بترا)
س ص/أ م / س س
30/04/2025 10:59:12
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