الحسين للسرطان توقع اتفاقية مع الشركة الأردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 نيسان (بترا)- وقعت مؤسسة الحسين للسرطان اتفاقية مع الشركة الأردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي، بهدف إشراك موظفي الشركة في تأمين رعاية، لتغطية علاج السرطان في مركز الحسين للسرطان.

وبحسب بيان المؤسسة اليوم الأربعاء، وقع الاتفاقية كل من مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، ومدير عام الشركة الأردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي الكابتن زيد كلبونة.

وأكدت قطامش، أن هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي الصحي وتوفير رعاية شاملة للموظفين في مواجهة مرض السرطان.

وأضافت إن "توفير تأمين صحي ضد السرطان يجب أن يكون أولوية، حيث يمثل تأمين رعاية حلا جذريا لضمان العلاج الحصري والفوري في مركز الحسين للسرطان في حال الإصابة لا قدر الله، ويسهل على المريض البدء برحلة العلاج دون الدخول في دوامة القلق بتكاليفه".

من جانبه أوضح الكابتن كلبونة، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية التي تتحملها الشركة تجاه موظفيها وأسرهم وحرصها على دعم المجتمع المحلي، خاصة في المجالات الصحية التي تمس حياة الأفراد بشكل مباشر، مضيفا أن الشركة تولي أهمية كبيرة لصحة موظفيها ورفاههم وبالتالي فإنها تسعى لتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي لتوفر جزءا من هذا المشروع الهام الذي سيسهم في توفير الأمان الصحي والتغطية اللازمة في مواجهة السرطان، ما يتيح فرصة التفرغ للعلاج دون القلق بشأن التكاليف.

يذكر أن تأمين رعاية هو تأمين تكافلي غير ربحي متاح لجميع الأعمار والجنسيات، وللأفراد والشركات، حيث تشمل مزاياه ضمان العلاج -في حال الإصابة- في مركز الحسين للسرطان، أحد أفضل مراكز علاج السرطان في العالم العربي، والدخول الفوري لبدء العلاج دون انتظار إجراءات أو موافقات، والاستفادة من كامل سقف التغطية حتى إذا اكتشفت الإصابة في آخر يوم من الاشتراك.

--(بترا)

س ص/أ م / س س

30/04/2025 10:59:12