كيف يخترق الهاكر حسابك على واتساب؟ وكيف تحميه؟

خبرني - قد لا يكون حسابك على واتساب محط اهتمام الأزواج الغيورين أو زملاء العمل الفضوليين فحسب، إذ تُغذي حسابات واتساب المسروقة أنشطة إجرامية واسعة النطاق، بدءا من نشر الرسائل الاحتيالية وصولا إلى مخططات الاختراق المعقدة، ومع أكثر من ملياري مستخدم حول العالم أصبح واتساب هدفا أساسيا لجميع مجرمي الإنترنت المحترفين والمبتدئين.

تنحصر طرق اختراق واتساب ولو تنوعت بخداع المستخدم بهدف الحصول على رموز التحقق أو إرسال برامج التجسس أو حقن ملفات ضارة كمرفقات أو حتى أخذ نسخة لهاتفه أو حسابه على واتساب، ورغم تنوع طرق اختراق الواتساب فإن الهجوم لا ينجح في العادة ما لم تتفاعل مع المهاجم بطريقة ما، وسنذكر بعض الحيل التي يستخدمها الأشخاص السيئين في اختراق حسابك على واتساب والتجسس عليك دون أن تعلم.

طرق اختراق واتساب

أول خطوة يمكنك فعلها للحماية من الاختراق هي معرفة طرق الاختراق والاطلاع على أساليب الهاكر التي يستخدمها، وعندما تفهم كيف يفكر المحتالون ومجرمو الإنترنت يمكنك بسهولة التعرف أي عملية اختراق تستهدف حسابك، وستجد تفسيرا لأي شيء غريب يحصل في جهازك قبل فوات الأون، وسنذكر لك أبرز الطرق المستخدمة في اختراق واتساب والتجسس على المحادثات والتي يمكن أن تعمل بإنترنت أو من دونها.

الهندسة الاجتماعية

تعد الهندسة الاجتماعية طريقة نفسية لاختراق الضحايا أكثر من كونها تقنية، فهي وسيلة للتلاعب بالأشخاص لاستخراج معلومات حساسة مثل كلمات المرور أو رمز التحقق، ويمكن للهاكر تنزيل واتساب من متجر التطبيقات والبدء بتسجيل دخول بشكل طبيعي ولكن باستخدام رقمك وستصلك رسالة فيها رمز التحقق إلى الرقم.

وفي هذه الحالة يعتمد على إقناعك ويدعي أنه من فريق دعم واتساب أو رئيس شركتك ويطالبك برمز التحقق كإجراء أمني، وفي حال فعلت ذلك تأكد أنك ستفتح تطبيق واتساب وتجد رسالة مفادها أن هناك شخصا آخر يستخدم هذا الحساب.

ومن الجدير بالذكر أن الهاكر لن يستطيع الوصول إلى محادثاتك باتباعه هذه الطريقة ويمكنك استرجاع حسابك بسهولة من خلال عملية تسجيل دخول بسيطة.

إعادة توجيه المكالمات

يستغل الهاكرز ميزة إعادة توجيه المكالمات في الهواتف الذكية ويستخدمونها في الوصول إلى حساب واتساب وجميع المكالمات الواردة، وتتطلب هذه الحيلة الوصول إلى هاتف الضحية والدخول إلى إعدادات المكالمات وتوجيه المكالمات إلى رقم هاتف يمكن للهاكر الوصول إليه، وعند تسجيل الدخول في واتساب يضع الهاكر رقم الضحية ثم يختار إرسال الرمز عبر مكالمة وسيقوم هاتف الضحية بإعادة توجيه المكالمة التي تحوي رمز التحقق إلى الهاكر.

سرقة شريحة "سيم" (SIM)

بما أن اختراق واتساب يعتمد على رقم الهاتف بشكل أساسي، فإن الاستيلاء على شريحة "سيم" الضحية تمنح الهاكرز الوصول إلى أغلب حسابات الضحية مثل واتساب و تلغرام وفيسبوك وحتى جيميل، ورغم أن هذه الطريقة تحتاج إلى تماس مباشر مع الضحية فإن خطورتها تكمن في عدم قدرة الضحية على استرجاع حساباته بسرعه وسوف يتطلب منه وقت لإلغاء الشريحة المسروقة والحصول على أخرى من شركة الاتصالات.

سرقة محادثات واتساب من دون إنترنت

رغم أن الطرق السابقة تسمح للهاكرز بالوصول إلى حساب واتساب وتغيير صورتك وحالتك وحتى إرسال الرسائل ولكنها لا تعرض محادثاتك، ولكن هناك حيلة إضافية تمنح الهاكرز إمكانية الوصول إلى محادثاتك وصورك والتسجيلات الصوتية بشكل دائم حتى لو تمكنت من استرجاع حسابك، ويجب عليك معرفة هذه الحيلة لتتجنب الوقوع بها.

تتطلب هذه الطريقة الوصول إلى هاتف الضحية إما بشكل مباشر أو بالاعتماد على بعض برامج التجسس الخاصة، وتحتاج إلى خطوتين أساسيتين لتنجح، أولا يقوم الهاكرز بسرقة ملف واتساب الموجود في الهاتف في مجلد "أندرويد" (Android) الذي يحوي المحادثات والصور والتسجيلات الصوتية ثم ينسخه إلى المسار نفسه ولكن على هاتفه.

والخطوة الثانية تعتمد على إحدى الطرق السابقة لتسجيل الدخول برقم الضحية، وفي حال نجح تسجيل الدخول سيظهر خيار داخل التطبيق لوجود نسخة احتياطية في الجهاز، وعند استعادتها ستظهر جميع المحادثات الموجودة على هاتف الضحية، ومن الجدير بالذكر أنه لاستعادة النسخة الاحتياطية يجب التسجيل بالرقم نفسه ولن تعمل مع رقم آخر.

و ليحافظ الهاكر على اختراقه يقوم بتقييد البيانات عن تطبيق واتساب وهكذا حتى لو قام الضحية باسترجاع حسابه سيظل الهاكر قادرا على الوصول إلى المحادثات في أي وقت ومن دون إنترنت، ولكنه لن يتلقى أي رسائل جديدة ولا يمكنه إرسال رسائل أو إجراء تغييرات في الحساب.

اختراق واتساب في الوقت الفعلي

في يناير/كانون الثاني عام 2015 أطلقت واتساب ميزة "واتساب ويب" لتشغيل تطبيق الدردشة الشهير على الحاسوب والأجهزة المكتبية، ومنذ ذلك الحين استغل الهاكرز هذه الميزة للوصول إلى حسابات المستخدمين بطريقة غير شرعية.

ولتنفيذ الاختراق بنجاح يجب أن يحصل الهاكر على هاتف الضحية ويفتح تطبيق واتساب ويدخل إلى "الأجهزة المرتبطة"، وهنا يحتاج إلى كلمة مرور هاتف الضحية لإتمام الأمر، ثم يمسح رمز الاستجابة السريع في "واتساب ويب" وستظهر محادثاته.

وهذه الطريقة تتطلب الاتصال بالإنترنت وتمنح الهاكرز إمكانية إرسال واستقبال الرسائل في الوقت الفعلي بالإضافة إلى تغيير الصورة والحالة، وسيتمكن من قراءة المحادثات في أي وقت، ولكن لن يتمكن من الوصول إلى المحادثات القديمة بسبب سياسة "واتساب ويب" التي لا تسمح بعرض كامل المحادثة.

اختراق واتساب يسبب تقييد حسابك

في حال استخدم الهاكرز حسابك لإرسال رسائل مزعجة أو تحوي روابط مشبوهة فإن واتساب سيحظر حسابك مؤقتا لساعات أو حتى أيام، وحتى لو استرجعت حسابك فستجد نفسك غير قادر على إرسال الرسائل.

وقد يقع في هذه المشكلة المستخدمون الذين يثبتون تطبيق واتساب معدل من مصدر غير رسمي، إذ يكون مطور التطبيق وضع برمجية خبيثة ترسل رسائل تحوي رابط تطبيقه المعدل إلى أرقام عشوائية، والمستخدمون الذين يتلقون هكذا رسائل من البديهي أن يبلغوا عنها مما يتسبب في تقييد حسابك بشكل دائم، ولو حصلت معك هذه المشكلة يمكنك مراسلة دعم واتساب وتشرح لهم المشكلة و سيساعدونك.

كيف تحمي حسابك من الاختراق

تتطلب حماية حساب واتساب الخاص بك إجراءات أمنية استباقية، إضافة إلى معرفة أساليب الاختراق السابقة حتى لا تقع بها، وسنذكر أهم الخطوات الأساسية للحفاظ على حسابك:

تمكين التحقق بخطوتين: انتقل إلى الإعدادات ثم اختر الحساب واضغط على التحقق بخطوتين وقم بتعيين رقم تعريف شخصي (PIN) من 6 أرقام، وأي عملية تسجيل دخول إلى حسابك لن تتم من دون رقم تعريفك الشخصي، ويمكنك أيضا إضافة مفتاح مرور مثل بصمة الوجه وبصمة الإصبع كطبقة حماية إضافية عند فتح التطبيق.

تجنب مشاركة رموز التحقق: لا تشارك رمز التحقق الخاص بك أو تفاصيلك الشخصية أبدا، حتى لو كان الطلب يبدو مشروعا.

تحقق من الأجهزة المرتبطة بانتظام: انتقل إلى الإعدادات واختر الأجهزة المرتبطة وستظهر جميع الأجهزة المتصلة في "واتساب ويب"، ويمكنك تسجيل الخروج من أي جهاز غير معروف أو مشبوه.

حافظ على تحديث تطبيقك: استخدم أحدث إصدار من واتساب للحصول على آخر تصحيحات الأمان.

اعتمد على المصادر الرسمية: ثبت واتساب فقط من متاجر التطبيقات الرسمية لتجنب الإصدارات المزيفة والمصابة بالبرمجيات الضارة.

