رقمنة 65% من الخدمات الحكومية في الأردن

خبرني - بلغت نسبة الخدمات الحكومية التي جرى رقمنتها (تراكميا) 65% من مجموع الخدمات الحكومية، وفق تقرير الربع الأول للعام الحالي المتعلق بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025.

ويظهر التقرير والمتعلق بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن عدد الخدمات الحكومية التي جرى رقمتها 1565 خدمة.

وفيما يتعلق بمراكز الخدمات الحكومية أشار التقرير إلى أنها 9 مراكز (منشأة/محدثة).

وبخصوص تفعيل الهوية الرقمية بلغت وفق التقرير 1.6 هوية رقمية مفعلة عبر تطبيق "سند" الحكومي.

ويهــدف التقرير لتســليط الضــوء على أبــرز المنجــزات ضمــن رؤيــة التحديــث الاقتصادي فيمــا يخــص البرنامج التنفيــذي لرؤيــة التحديــث الاقتصــادي 2023 – 2025 والقــرارات الاقتصادية الصـادرة مـن مجلـس الـوزراء.

وكانت الحكومة أطلقت تطبيق "سند" في شباط 2020 ضمن الحزمة التنفيذية 5 من البرنامج الاقتصادي الحكومي، لدعم "الخدمات الإلكترونية، وتحسين بيئة الأعمال"، وجرى بعد ذلك إجراء تحديثات عدة على التطبيق لتجاوز مشاكل واجهها في بداية عمله.

ويوفر التطبيق إمكانية الدخول بكلمة مرور واسم مستخدم موحدين بدلا من كلمات مرور متعددة لإنجاز المعاملات الحكومية، ويتطلب تفعيل الهوية الرقمية التوجه إلى محطة من محطات "سند" أو التفعيل من خلال الحساب البنكي للمستخدم بالاستعانة بتطبيق بنوك تتيح تفعيل الهوية الرقمية دون العودة لمحطة سند.