حفيد ترامب يعزف أول مقطوعة له أمام جده (فيديو)

حفيد ترامب يعزف أول مقطوعة له أمام جده (فيديو)
خبرني - قدم الطفل ثيو، حفيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معزوفة جميلة لجده، حيث عزف له مقطوعته الأولى الخاصة على البيانو بين أروقة البيت الأبيض.
ونشرت إيفانكا فيديو يوثق تلك اللحظات الخاصة على منصة "إكس"، مع تعليق جاء فيه: "ثيو يقدم أولى مؤلفاته الموسيقية لجده في البيت الأبيض". ولم يقتصر الأمر على إبهاج الحاضرين، بل سرق المقطع أنظار المتابعين، الذين انهالت تعليقاتهم الإعجابية.
ولم يكن البيانو الذي عزف عليه ثيو مجرد آلة عادية، بل تحفة فنية، فهو هدية قدمها ثيودور شتاينواي للرئيس فرانكلين روزفلت عام 1938، وهو مزين بورق الذهب الذي يحاكي خمسة أنماط موسيقية أمريكية أصيلة، من رقصات نيو إنغلاند الشعبية إلى إيقاعات رعاة البقر وطقوس الهنود الحمر. أما قوائمه المنحوتة على هيئة نسور، فتكمل لوح تخلد تراث أمريكا.
ويوجد هذا البيانو في بهو البيت الأبيض، حيث تحييه أصابع عازفي فرقة "مارين باند" في المناسبات الرسمية.
ويأتي هذا المشهد بعد يوم واحد فقط من مشاركة إيفانكا فيديو لابنها ثيو وهو يستمتع بلعب الكرة مع نجم فريق "فيلادلفيا إيجلز" ساكوان باركلي في حديقة الورود، خلال احتفالات الفريق بفوزهم ببطولة "السوبر بول".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية