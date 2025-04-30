حفيد ترامب يعزف أول مقطوعة له أمام جده (فيديو)

خبرني - قدم الطفل ثيو، حفيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معزوفة جميلة لجده، حيث عزف له مقطوعته الأولى الخاصة على البيانو بين أروقة البيت الأبيض.



ونشرت إيفانكا فيديو يوثق تلك اللحظات الخاصة على منصة "إكس"، مع تعليق جاء فيه: "ثيو يقدم أولى مؤلفاته الموسيقية لجده في البيت الأبيض". ولم يقتصر الأمر على إبهاج الحاضرين، بل سرق المقطع أنظار المتابعين، الذين انهالت تعليقاتهم الإعجابية.

ولم يكن البيانو الذي عزف عليه ثيو مجرد آلة عادية، بل تحفة فنية، فهو هدية قدمها ثيودور شتاينواي للرئيس فرانكلين روزفلت عام 1938، وهو مزين بورق الذهب الذي يحاكي خمسة أنماط موسيقية أمريكية أصيلة، من رقصات نيو إنغلاند الشعبية إلى إيقاعات رعاة البقر وطقوس الهنود الحمر. أما قوائمه المنحوتة على هيئة نسور، فتكمل لوح تخلد تراث أمريكا.

ويوجد هذا البيانو في بهو البيت الأبيض، حيث تحييه أصابع عازفي فرقة "مارين باند" في المناسبات الرسمية.

ويأتي هذا المشهد بعد يوم واحد فقط من مشاركة إيفانكا فيديو لابنها ثيو وهو يستمتع بلعب الكرة مع نجم فريق "فيلادلفيا إيجلز" ساكوان باركلي في حديقة الورود، خلال احتفالات الفريق بفوزهم ببطولة "السوبر بول".