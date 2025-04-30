أميركا.. رجل يعتدي جنسيا على جثة لمدة نصف ساعة!

خبرني - كشفت محكمة مانهاتن الجنائية بالولايات المتحدة تفاصيل صادمة عن واقعة اعتداء جنسي على جثة داخل مترو الأنفاق.



واتهم فيليكس روغاس (44 عاما) بالاعتداء المتكرر على رجل متوفى في قطار "آر" قرب محطة وايت هول ستريت في 8 أبريل.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم كان يتوقف عن أفعاله عند دخول القطار المحطات لتجنب اكتشافه، ثم يستأنف جرائمه بمجرد تحرك المترو مرة أخرى.

ووفقا لبيانات الادعاء، بدأت الواقعة عندما فقد خورخي غونزاليس (37 عاما) وعيه على أحد مقاعد القطار وتوفي، ليفتش روغاس جيوبه أولا قبل أن يكتشف أنه بلا حراك فيستغل الوضع للاعتداء عليه جنسيا.

والتقطت كاميرات المراقبة المشاهد التي تظهر المتهم وهو يمارس أفعاله الشاذة لمدة تزيد عن 30 دقيقة، حيث كان يخلع ملابس الضحية ويعيدها أثناء التوقف ليبعد الشبهات.

وأبلغ ركاب آخرون عن رؤية الجثة على أرضية العربة، لتصل الشرطة وتعلن وفاة غونزاليس. وبعد أيام، سلم روغاس نفسه للسلطات برفقة ابنه بعد أن تعرف عليه أحد أقاربه عبر صور المراقبة المنشورة إعلاميا. ونفى المتهم التهم رغم اعترافه بأنه الشخص الظاهر في التسجيلات.

وأمرت المحكمة بحبس روغاس دون كفالة لمواجهة تهم الاغتصاب والسرقة، بينما لم يُحدد سبب وفاة الضحية بعد، رغم اشتباه الشرطة في أسباب طبيعية.

وكشفت زوجة غونزاليس أنه كان مهاجرا مكسيكيا يعمل في وظائف متعددة لإعالة أسرته، قبل أن تنفصل عنه منذ ست سنوات.

ومن المقرر أن تستأنف الجلسات في 2 مايو لاستكمال التحقيقات.