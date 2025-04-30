الكويت.. قرار قضائي بحبس وتغريم وزير ونائب سابق في قضية فساد مالي

خبرني - قضت محكمة التمييز الكويتية بحبس الوزير والنائب السابق مبارك الحريص لمدة سنتين مع الشغل، وتغريمه 566 ألف دينار، في قضية فساد مالي.



ويأتي هذا القرار القضائي بعد أن طعن مبارك الحريص في حكم سابق صادر عن محكمة الوزراء في أكتوبر الماضي، والذي قضى بحبسه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 100 ألف دينار، بالإضافة إلى عزله من الوظيفة العامة، بعد إدانته في قضية تعدّ على المال العام واستغلال النفوذ.



وعن تفاصيل القضية، كانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء قد أحالت الحريص إلى المحكمة، وطالبت بمعاقبته على تحويل ملكية قسيمتين صناعيتين، الأولى خلال فترة عضويته في مجلس الأمة، والثانية خلال توليه منصبا وزاريا، وتم تسجيل القسيمتين باسم عسكري متقاعد.

وتم اكتشاف الجريمة حين قام العسكري، المتهم في نفس القضية، ببيع إحدى القسيمتين، ثم حوّل مبلغ 700 ألف دينار إلى حساب الوزير الحريص.

كما اتُّهم الحريص بعدم الإفصاح عن تلك الملكيات، وتلقيه الأموال دون إعلانها أمام هيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، بالإضافة إلى قيامه بشراء شقة في لندن من المال العام.

جدير بالذكر أن محكمة التمييز كانت قد أوقفت تنفيذ الحكم السابق مؤقتا، وأمرت بإخلاء سبيل الحريص إلى حين البت النهائي في الطعن المقدم من جانبه.