  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الكويت.. قرار قضائي بحبس وتغريم وزير ونائب سابق في قضية فساد مالي

الكويت.. قرار قضائي بحبس وتغريم وزير ونائب سابق في قضية فساد مالي

2025-04-30 02:12:39
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قضت محكمة التمييز الكويتية بحبس الوزير والنائب السابق مبارك الحريص لمدة سنتين مع الشغل، وتغريمه 566 ألف دينار، في قضية فساد مالي.


ويأتي هذا القرار القضائي بعد أن طعن مبارك الحريص في حكم سابق صادر عن محكمة الوزراء في أكتوبر الماضي، والذي قضى بحبسه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 100 ألف دينار، بالإضافة إلى عزله من الوظيفة العامة، بعد إدانته في قضية تعدّ على المال العام واستغلال النفوذ.


وعن تفاصيل القضية، كانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء قد أحالت الحريص إلى المحكمة، وطالبت بمعاقبته على تحويل ملكية قسيمتين صناعيتين، الأولى خلال فترة عضويته في مجلس الأمة، والثانية خلال توليه منصبا وزاريا، وتم تسجيل القسيمتين باسم عسكري متقاعد.

وتم اكتشاف الجريمة حين قام العسكري، المتهم في نفس القضية، ببيع إحدى القسيمتين، ثم حوّل مبلغ 700 ألف دينار إلى حساب الوزير الحريص.

كما اتُّهم الحريص بعدم الإفصاح عن تلك الملكيات، وتلقيه الأموال دون إعلانها أمام هيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، بالإضافة إلى قيامه بشراء شقة في لندن من المال العام.

جدير بالذكر أن محكمة التمييز كانت قد أوقفت تنفيذ الحكم السابق مؤقتا، وأمرت بإخلاء سبيل الحريص إلى حين البت النهائي في الطعن المقدم من جانبه.

MENAFN30042025000151011027ID1109489941

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث