بعد اتهام زوجته بممارسة السحر.. جاسم النبهان يخرج عن صمته ويرد بحزم
خبرني - عاد اسم الفنان الكويتي القدير جاسم النبهان إلى صدارة المشهد، بعد ظهوره في مقطع مصوَّر جديد، يرد فيه بشكل مباشر على موجة الجدل التي أعادت اتهامات قديمة تطال زوجته المغربية، بما فيها شائعات ممارستها السحر.
الفيديو الذي نشرته زوجة جاسم النبهان عبر حسابها على "تيك توك"، حمل رسالة واضحة من الفنان الكويتي، تحدث فيها بصراحة عن طبيعة زواجه، ودافع عن شريكة حياته للمرة الثانية، بعد أن تصاعدت الانتقادات، إثر انتشار مقطع لوالدتها داخل دار رعاية اجتماعية.
في التسجيل المصور، رد جاسم النبهان بحزم على مزاعم اتهام زوجته بممارسة طقوس سحرية، مستغفراً من هذا الأمر قائلاً: "الكلام كله كذب في كذب أستغفر الله هذا إفك، زوجتي تحبني، وأستغفر الله من هذا الكلام".
بدورها وجهت "أم يحيى" زوجة جاسم النبهان المغربية رسالة لمهاجميها، وأكدت أنهم لن يكسبوا أي شيء من وراء اغتيابها والحديث عنها زوراً سوى اللعنات.
خروج النبهان للدفاع عن زوجته هذه المرة جاء بعد انتشار مقطع مصور لوالدة زوجته داخل دار للمسنين، ما دفع عدداً من المستخدمين على منصات التواصل لاتهام الزوجة بالتقصير في رعاية والدتها، التي بدورها اتهمت ابنتها بزيارة السحرة والتعامل معهم.
وهذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها جاسم النبهان للدفاع عن زوجته، فقد سبق أن ظهر في مقطع مماثل عام 2023، بعدما تزايدت الشائعات حول علاقته بها.
وحينها قال بوضوح إنه متزوج منها منذ ست سنوات، ولديه منها طفل يبلغ من العمر أربع سنوات، وأكد أن زواجه كان بموافقة جميع أهله والمقربين منه.
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