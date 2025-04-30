بعد اتهام زوجته بممارسة السحر.. جاسم النبهان يخرج عن صمته ويرد بحزم

خبرني - عاد اسم الفنان الكويتي القدير جاسم النبهان إلى صدارة المشهد، بعد ظهوره في مقطع مصوَّر جديد، يرد فيه بشكل مباشر على موجة الجدل التي أعادت اتهامات قديمة تطال زوجته المغربية، بما فيها شائعات ممارستها السحر.

الفيديو الذي نشرته زوجة جاسم النبهان عبر حسابها على "تيك توك"، حمل رسالة واضحة من الفنان الكويتي، تحدث فيها بصراحة عن طبيعة زواجه، ودافع عن شريكة حياته للمرة الثانية، بعد أن تصاعدت الانتقادات، إثر انتشار مقطع لوالدتها داخل دار رعاية اجتماعية.

في التسجيل المصور، رد جاسم النبهان بحزم على مزاعم اتهام زوجته بممارسة طقوس سحرية، مستغفراً من هذا الأمر قائلاً: "الكلام كله كذب في كذب أستغفر الله هذا إفك، زوجتي تحبني، وأستغفر الله من هذا الكلام".



بدورها وجهت "أم يحيى" زوجة جاسم النبهان المغربية رسالة لمهاجميها، وأكدت أنهم لن يكسبوا أي شيء من وراء اغتيابها والحديث عنها زوراً سوى اللعنات.

خروج النبهان للدفاع عن زوجته هذه المرة جاء بعد انتشار مقطع مصور لوالدة زوجته داخل دار للمسنين، ما دفع عدداً من المستخدمين على منصات التواصل لاتهام الزوجة بالتقصير في رعاية والدتها، التي بدورها اتهمت ابنتها بزيارة السحرة والتعامل معهم.

وهذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها جاسم النبهان للدفاع عن زوجته، فقد سبق أن ظهر في مقطع مماثل عام 2023، بعدما تزايدت الشائعات حول علاقته بها.

وحينها قال بوضوح إنه متزوج منها منذ ست سنوات، ولديه منها طفل يبلغ من العمر أربع سنوات، وأكد أن زواجه كان بموافقة جميع أهله والمقربين منه.