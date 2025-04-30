بيع 17.5 مليون تذكرة سينما في السعودية خلال 2024
خبرني - نمو استثنائي كشفت عنه الأرقام الرسمية لأداء شباك التذاكر في السعودية لعام 2024، إذ شهدت الإيرادات الإجمالية ازدياداً ملحوظاً مقارنة بالسنوات الماضية مع ارتفاع في عدد التذاكر المبيعة، وكذلك التنوع في أنواع الأفلام التي لاقت إقبالاً كبيراً من الجمهور.
ووفق التقرير السنوي الذي أصدرته هيئة الأفلام، حققت مبيعات التذاكر العام الماضي نحو 845.6 مليون ريال، جراء بيع أكثر من 17.5 مليون تذكرة.
الأرقام المحققة توزعت على 10 مناطق سعودية، تضم 64 دار عرض، و630 شاشة عرض، تصدرتها العاصمة الرياض بإيرادات تتجاوز 391 مليون ريال، ثم مكة المكرمة بإيرادات تفوق 224 مليون ريال، ثم المنطقة الشرقية بإيرادات تتجاوز 128 مليون ريال، ثم المدينة المنورة بإيرادات تقارب 29 مليون ريال، ثم عسير بإيرادات وصلت إلى 23.5 مليون ريال.
وسيطرت مجموعة من الأفلام على شباك التذاكر السعودي خلال العام، حيث كان فيلم «Bad Boys: Ride or Die» من الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى بأكثر من 88 مليون ريال، ثم الفيلم المصري «ولاد رزق 3» الذي حقق إيرادات بلغت 39 مليون ريال، فيما جاء فيلم «جوازة توكسيك» ثالثاً بإيرادات تقارب 29 مليون ريال.
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