بيع 17.5 مليون تذكرة سينما في السعودية خلال 2024

خبرني - نمو استثنائي كشفت عنه الأرقام الرسمية لأداء شباك التذاكر في السعودية لعام 2024، إذ شهدت الإيرادات الإجمالية ازدياداً ملحوظاً مقارنة بالسنوات الماضية مع ارتفاع في عدد التذاكر المبيعة، وكذلك التنوع في أنواع الأفلام التي لاقت إقبالاً كبيراً من الجمهور.

ووفق التقرير السنوي الذي أصدرته هيئة الأفلام، حققت مبيعات التذاكر العام الماضي نحو 845.6 مليون ريال، جراء بيع أكثر من 17.5 مليون تذكرة.

الأرقام المحققة توزعت على 10 مناطق سعودية، تضم 64 دار عرض، و630 شاشة عرض، تصدرتها العاصمة الرياض بإيرادات تتجاوز 391 مليون ريال، ثم مكة المكرمة بإيرادات تفوق 224 مليون ريال، ثم المنطقة الشرقية بإيرادات تتجاوز 128 مليون ريال، ثم المدينة المنورة بإيرادات تقارب 29 مليون ريال، ثم عسير بإيرادات وصلت إلى 23.5 مليون ريال.

وسيطرت مجموعة من الأفلام على شباك التذاكر السعودي خلال العام، حيث كان فيلم «Bad Boys: Ride or Die» من الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى بأكثر من 88 مليون ريال، ثم الفيلم المصري «ولاد رزق 3» الذي حقق إيرادات بلغت 39 مليون ريال، فيما جاء فيلم «جوازة توكسيك» ثالثاً بإيرادات تقارب 29 مليون ريال.