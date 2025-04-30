إعلام الأسرى الفلسطينيين: محاولة اغتيال ممنهجة للأسير عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع

إعلام الأسرى الفلسطينيين: محاولة اغتيال ممنهجة للأسير عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع
خبرني - أكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أن الأسير عبد الله البرغوثي واجه محاولة اغتيال ممنهجة داخل سجن "جلبوع" الإسرائيلي.
وأشار المكتب إلى أن حالته الصحية وصلت إلى مرحلة حرجة تهدد حياته بشكل مباشر.
وأوضح المكتب في بيان صحفي أن البرغوثي "يتعرض للضرب الشديد، ما أدى إلى تغطية جسده بالبقع الزرقاء، وتكون كتل دم في رأسه، وانتفاخ في عينيه، وكسور في أضلاعه، وفقدانه القدرة على النوم. كما تقتحم زنزانته وحدات القمع بقيادة ضابط يدعى "أمير"، وتقوم بالاعتداء عليه حتى يسيل من جسده نصف لتر من الدم تقريبًا في كل مرة".
وأضاف: "في تصرف منافي للإنسانية، يتم إدخال الكلاب لنهش جسده المغمور بالدماء، ويصدر الضابط أوامره قائلا: "أدخلوا الكلاب تتسلى فيه"، ثم تسكب مادة سائل الجلي الحار على جسده الهزيل بعد كل جولة تعذيب، ويوجه إليه الضابط الإهانات قائلا: "كنت قائدا سابقا، اليوم أنت صفر... يجب أن تموت"".
وأضاف المكتب أن البرغوثي "يدخل في غيبوبة متكررة، ويفتقر لأي وسيلة حماية حيث يلف يده بكيس نفايات وكرتونة تواليت، ويضطر للنوم جالسا على الأرض مع انحناء رأسه للأمام بسبب الألم، كما لم يتمكن من الاستحمام منذ 12 يوما، ويضطر لنقع الخبز بالماء وشربه لعدم قدرته على المضغ".
وحمل مكتب إعلام الأسرى "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، مؤكدًا أنها تشكل اغتيالا بطيئا متعمدا وانتهاكا صارخا للأعراف الدولية، مطالبا بتدخل فوري من المؤسسات الحقوقية وعلى رأسها الصليب الأحمر، وفتح تحقيق دولي ومحاسبة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، داعيا جماهير الشعب الفلسطيني وأحرار العالم إلى الخروج في مسيرات غضب نصرة للأسرى".
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