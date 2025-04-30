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أبرز مواصفات Galaxy Z Fold7 القادم من سامسونغ

أبرز مواصفات Galaxy Z Fold7 القادم من سامسونغ

2025-04-30 02:12:34
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات تتعلق بهاتف Galaxy Z Fold7 القابل للطي الذي ستطرحه سامسونغ قريبا.


تبعا للتسريبات فإن الهاتف سيحصل على هيكل قابل للطي سماكته 4.5 ملم، وسيحصل على حماية من الماء والغبار وفق معيار IP48، وسيجهز بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، وتقنيات eSIM للاتصال بالشبكات الجلوية.

شاشة الهاتف الأساسية ستكون من نوع Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X بمقاس 8.2 بوصة، دقة عرضها (2224/2488) بيكسل، ترددا 120 هيرتز، كثافتها 407 بيكسل/الإنش تقريبا، وشاشته الخارجية ستكون Dynamic LTPO AMOLED 2X بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2376/968) بيكسل، ترددها 120 هيرتز

سيعمل الهاتف بنظام "أندرويد-15" قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

وكاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (200+12+10) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 8k، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة (10+4) ميغابيكسل.

زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، ماسح لبصمات الأصابع ، ومكبرات صوت من AKG، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4400 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 15 واط.

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