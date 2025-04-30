أبرز مواصفات Galaxy Z Fold7 القادم من سامسونغ

أبرز مواصفات Galaxy Z Fold7 القادم من سامسونغ
خبرني - سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات تتعلق بهاتف Galaxy Z Fold7 القابل للطي الذي ستطرحه سامسونغ قريبا.
تبعا للتسريبات فإن الهاتف سيحصل على هيكل قابل للطي سماكته 4.5 ملم، وسيحصل على حماية من الماء والغبار وفق معيار IP48، وسيجهز بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، وتقنيات eSIM للاتصال بالشبكات الجلوية.
شاشة الهاتف الأساسية ستكون من نوع Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X بمقاس 8.2 بوصة، دقة عرضها (2224/2488) بيكسل، ترددا 120 هيرتز، كثافتها 407 بيكسل/الإنش تقريبا، وشاشته الخارجية ستكون Dynamic LTPO AMOLED 2X بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2376/968) بيكسل، ترددها 120 هيرتز
سيعمل الهاتف بنظام "أندرويد-15" قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.
وكاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (200+12+10) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 8k، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة (10+4) ميغابيكسل.
زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، ماسح لبصمات الأصابع ، ومكبرات صوت من AKG، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4400 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 15 واط.
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