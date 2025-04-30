نظرة تحليلية فنية أولية حول مشروع قانون الأبنية والأراضي2025 ( 3 )

الجزء الرابع : ا لتناقض بين مبدأ الحياد والواقع الإداري: "سعر الأساس" نموذجًا

رغم تأكيد أمين عمان أن "سعر الأساس للأراضي" معيار محايد ضمن معادلة احتساب الضريبة، إلا أن الواقع العملي يعكس تحديات قانونية وإدارية جوهرية تُفقد هذا المعيار حياديته المزعومة. فالسؤال المشروع هنا: كيف يمكن الاعتماد على القيم الإدارية كأساس للتقدير، وهي بطبيعتها ما تزال عرضة للاعتراضات والتشوهات التي يعاني منها القطاع العقاري منذ سنوات، بل أصبحت هذه الاعتراضات من أبرز مظاهر اختلال المنظومة التقديرية في الأردن؟

إن الحديث عن الحيادية في التقدير، في ظل مرجعيات قيم إدارية تقليدية تفتقر إلى تحديث دوري وشفافية واضحة، لا ينسجم مع التوجه نحو العدالة الضريبية، ويُخالف حتى ما صرّح به الأمين نفسه بشأن اعتماد معادلات دقيقة ومحايدة دون تدخل بشري. فكيف يستقيم أن يتم تحييد العنصر البشري من جهة، ثم يتم الإبقاء على قيم تُقدَّر إداريًا عبر جهات وموظفين، غالبًا ما تكون موضع طعن وجدل دائمين؟

كما أن توسيع الإعفاءات، وإن بدا قرارًا إيجابيًا، يطرح إشكالية عدالة التوزيع، إذ لم يُبيَّن ما إذا كانت هذه الإعفاءات تشمل مختلف الفئات الاجتماعية أو تظل محصورة ضمن طبقات تملك أصولًا وفروعًا، ما قد يُفرغ الإعفاء من مضمونه الاجتماعي التنموي.

وما قيل عن أن المادة (12) لا تتضمن فرضًا ضريبيًا جديدًا، بل مجرد "مدخل لمعادلة التقدير"، يعكس استخدامًا غامضًا لمصطلحات قانونية في غير مواضعها، مما يعزز حالة اللبس ويفتح بابًا واسعًا للتأويل والإرباك القانوني.

إن الإبقاء على المعادلات القديمة المغلفة بمصطلحات جديدة لا يحقق إصلاحًا حقيقيًا، بل يعيد إنتاج الأزمة بثوب تقني جديد. وما لم يتم إصلاح جوهر أدوات التقدير ذاتها – بدءًا من تحديث سعر الأساس، وضمان علنيته، وخضوعه لمراجعة دورية محايدة – سيبقى الحديث عن الحيادية والعدالة الضريبية أقرب إلى الشعار منه إلى التطبيق.

أولاً: الإشكالات الجوهرية في مشروع القانون المقترح

يفرض المشروع أعباء مالية جديدة قد تفوق قدرة شريحة واسعة من المواطنين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ومعدلات البطالة المرتفعة.

احتمال أن تؤدي هذه الأعباء إلى اضطرار البعض لبيع ممتلكاتهم بأسعار منخفضة، مما يفتح الباب لتجريد المواطنين من أراضيهم وممتلكاتهم.

تطبيق موحد على مختلف المناطق دون مراعاة الفروقات في القيمة السوقية، الدخل، والقدرة على الدفع.

عدم وجود آليات واضحة للإعفاء أو التدرّج الضريبي المرتبط بالدخل أو الحالة الاجتماعية.

يتقاطع المشروع مع ذكريات مؤلمة من تاريخ الأردنيين في فترات الاستعمار أو الدولة العثمانية، حيث فقد الناس أراضيهم بسبب العجز عن دفع الضرائب.



المشروع قد يُنظر إليه كامتداد لسياسات الخصخصة التي أضعفت ملكية الدولة والمواطن معًا.

ثانياً: الملاحظات القانونية المبدئية



غموض في بعض النصوص المتعلقة بالتطبيق والتقدير العقاري. عدم مراعاة حقوق الورثة في الأراضي الموروثة وعدم توفير آلية عادلة للحفاظ على الملكيات التاريخية.

التوصيات

تجميد مناقشة المشروع لحين دراسة أثره المالي والاجتماعي بالتفصيل.تشكيل لجنة فنية تضم خبراء في التقييم العقاري والقانون الضريبي والعدالة الاجتماعية لمراجعة بنوده.إدخال مبدأ التدرج والعدالة في التطبيق، وتوفير إعفاءات عادلة.توجيه الدعم للمواطنين غير القادرين، بدلاً من فرض أعباء تؤدي لتجريدهم من ممتلكاتهم.

من منطلق الحرص على الوطن والمواطن، فإن أي تشريع يجب أن يُبنى على دراسات واقعية وتحليلات موضوعية تراعي البعد الوطني والإنساني والاقتصادي معًا.