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أحلام: أُحفظ القرآن الكريم وبدأت بالسور الطويلة

أحلام: أُحفظ القرآن الكريم وبدأت بالسور الطويلة

2025-04-30 02:12:31
(MENAFN- Khaberni)


خبرني - في جلسة ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، كشفت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عن حرصها في هذه الفترة على حفظ القرآن الكريم، مشيرة إلى أنها بدأت بحفظ السور الطويلة، قائلة: "أحفظ القرآن، وأكيد في ناس كثير مثلي".

وخلال الجلسة التي حملت عنوان "الصوت الذي كبر معنا.. أحلام، الرحلة والأثر"، تحدثت أحلام عن بداياتها الفنية وطموحاتها المستقبلية، مؤكدة أنها تعتمد أسلوب "البداية من الصفر" في حياتها، وأنها تحب التخطيط والتنفيذ.

كما وصفت نفسها بالمرأة القوية التي تستمد قوتها من آمالها، وتمنت أن تنشئ مدرسة فنية تحمل اسم "المدرسة الأحلامية"، تعكس تجربتها الغنية ومسيرتها الطويلة في الفن.

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