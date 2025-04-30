أحلام: أُحفظ القرآن الكريم وبدأت بالسور الطويلة

أحلام: أُحفظ القرآن الكريم وبدأت بالسور الطويلة
خبرني - في جلسة ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، كشفت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عن حرصها في هذه الفترة على حفظ القرآن الكريم، مشيرة إلى أنها بدأت بحفظ السور الطويلة، قائلة: "أحفظ القرآن، وأكيد في ناس كثير مثلي".
وخلال الجلسة التي حملت عنوان "الصوت الذي كبر معنا.. أحلام، الرحلة والأثر"، تحدثت أحلام عن بداياتها الفنية وطموحاتها المستقبلية، مؤكدة أنها تعتمد أسلوب "البداية من الصفر" في حياتها، وأنها تحب التخطيط والتنفيذ.
كما وصفت نفسها بالمرأة القوية التي تستمد قوتها من آمالها، وتمنت أن تنشئ مدرسة فنية تحمل اسم "المدرسة الأحلامية"، تعكس تجربتها الغنية ومسيرتها الطويلة في الفن.
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