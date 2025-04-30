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النواب يعقد جلسة تشريعية الأربعاء لمناقشة مشروع قانون التعاون

النواب يعقد جلسة تشريعية الأربعاء لمناقشة مشروع قانون التعاون

2025-04-30 02:12:31
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - يواصل مجلس النواب، في جلسة تشريعية يعقدها، مناقشة قرار لجنة الزراعة والمياه رقم (3) تاريخ 9/4/2025 والمتضمن مشروع قانون التعاون لسنة 2025.

وأقر مجلس النواب، الجلسة السابقة سبع مواد من مشروع قانون التعاون لسنة 2025، والبالغة 25 مادة.

وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات في كلمة له خلال الجلسة إن التعاونيات التي تسجل بموجب مشروع قانون التعاون، لا تخضع لقانون الجمعيات الذي يحكمه عمل وتأسيس الجمعيات.

من جانبه، قال وزير دولة، أحمد عويدي العبادي، إن التعاونيات تسمية قديمة وتم حذفها، وفيما يتعلق بالتعريفات فإن لكل تعريف ما يقتضيه.

وأضاف أن جميع التعاونيات في المحافظة تشكل اتحادا على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن الاتحاد التعاوني هو اتحاد نوعي في مجالات محددة، مؤكدا أن التعريفات الواردة في مشروع القانون "ضرورية وفي مكانها الصحيح".

وأضاف النواب فقرة إلى فقرات المادة الخامسة من مشروع القانون تنص على: "يفقد العضو عضويته في حال تغيب ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس".

فيما أجرى النواب تعديلا على المادة الأولى تتضمن العمل به بعد 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، وكذلك الاسم بحيث أصبح "قانون التعاونيات"، وبذلك خالف لجنة الزراعة والمياه النيابية.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: "يسمى هذا القانون (قانون التعاون لسنة 2025)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

وكان مجلس النواب أحال، في العاشر من شهر آذار 2025، مشروع قانون التعاون لسنة 2025 إلى لجنة الزراعة والمياه النيابية، والتي بدورها أقرته خلال شهر نيسان الحالي.

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