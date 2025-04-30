منخفض خماسيني يؤثر على الأردن الأربعاء

منخفض خماسيني يؤثر على الأردن الأربعاء
خبرني - تُشير آخر التحليلات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية إلى تأثر المملكة الأربعاء بمنخفض جوي خماسيني، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بما يقارب ثمانيًا إلى تسع درجات مئوية.
وتكون الأجواء حارة نسبيًا في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.
كما يُحتمل هطول زخات خفيفة ومحلية من المطر بعد الظهر على أجزاء محدودة من غرب المملكة، وقد تكون مصحوبة بالرعد أحيانًا، والرياح جنوبية شرقية، تنشط أحيانًا، وتثير الغبار، خاصة في مناطق البادية، مما يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
ليلاً، تزداد كثافة الغبار في معظم المناطق، مع احتمال هطول زخات مطرية في الأجزاء الغربية من المملكة.
وحذرت الأرصاد الجوية من تدني، وربما انعدام، مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار، خاصة على الطرق الخارجية، وخطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.
يوم الخميس، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء معتدلة بوجه عام، مع فرصة لهطول زخات من المطر في الأجزاء الغربية، وظهور الغبار في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.
وتستقر الأجواء يومَي الجمعة والسبت، حيث تبقى معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة.
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