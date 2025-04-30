منخفض خماسيني يؤثر على الأردن الأربعاء

خبرني - تُشير آخر التحليلات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية إلى تأثر المملكة الأربعاء بمنخفض جوي خماسيني، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بما يقارب ثمانيًا إلى تسع درجات مئوية.

وتكون الأجواء حارة نسبيًا في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

كما يُحتمل هطول زخات خفيفة ومحلية من المطر بعد الظهر على أجزاء محدودة من غرب المملكة، وقد تكون مصحوبة بالرعد أحيانًا، والرياح جنوبية شرقية، تنشط أحيانًا، وتثير الغبار، خاصة في مناطق البادية، مما يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

ليلاً، تزداد كثافة الغبار في معظم المناطق، مع احتمال هطول زخات مطرية في الأجزاء الغربية من المملكة.

وحذرت الأرصاد الجوية من تدني، وربما انعدام، مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار، خاصة على الطرق الخارجية، وخطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.

يوم الخميس، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء معتدلة بوجه عام، مع فرصة لهطول زخات من المطر في الأجزاء الغربية، وظهور الغبار في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.

وتستقر الأجواء يومَي الجمعة والسبت، حيث تبقى معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة.