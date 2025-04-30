إعادة التيار الكهربائي للإشارات الضوئية في عمان بعد انقطاع مؤقت

خبرني - أعلنت إدارة السير أنه تم إعادة التيار الكهربائي لجميع الإشارات الضوئية في العاصمة عمان، وهي الآن تعمل بانتظام.

وكانت عدة مواقع في المدينة قد شهدت انقطاعاً في الإشارات، مما استدعى تدخل رجال السير لتنظيم الحركة المرورية بشكل يدوي حفاظاً على انسيابية المرور.



MENAFN30042025000151011027ID1109489926