إعادة التيار الكهربائي للإشارات الضوئية في عمان بعد انقطاع مؤقت

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إعادة التيار الكهربائي للإشارات الضوئية في عمان بعد انقطاع مؤقت
(MENAFN- Khaberni)
خبرني - أعلنت إدارة السير أنه تم إعادة التيار الكهربائي لجميع الإشارات الضوئية في العاصمة عمان، وهي الآن تعمل بانتظام.
خبرني - أعلنت إدارة السير أنه تم إعادة التيار الكهربائي لجميع الإشارات الضوئية في العاصمة عمان، وهي الآن تعمل بانتظام.
وكانت عدة مواقع في المدينة قد شهدت انقطاعاً في الإشارات، مما استدعى تدخل رجال السير لتنظيم الحركة المرورية بشكل يدوي حفاظاً على انسيابية المرور.
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