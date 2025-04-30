الحكومة تحدد موقع إنشاء 4 مراكز ألعاب ورياضات إلكترونية

خبرني - حددت الحكومة موقع إنشاء 4 مراكز ألعاب ورياضات إلكترونية ضمن المشروع المخصص لهذه الغاية، ووقعت مذكرة تفاهم مع كل من شركة تطوير العقبة لاستقطاب مستثمر في محافظة العقبة، ومع جامعة اليرموك لاستقطاب مستثمر في محافظة إربد.

وبحسب ما رصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في تقرير الربع الأول 2025 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، في قطاع الصناعات الإبداعية؛ تعاقدت الحكومة مع مشغل لتصميم وإدارة المركزين الريادين في إقليمي الجنوب والشمال، ضمن مشروع إنشاء المراكز التقنية.

وفي قطاع إنتاج الأفلام؛ حدّثت الحكومة دراسة الأثر الاقتصادي للحوافز المقدمة لمشاريع الإنتاج المرئي والمسموع، ورفعت نسخة محدثة من أسس ومعايير الرد المالي أو ما يعرف بالحوافز المقدمة لمشاريع الإنتاج للاعتماد والبدء بتطبيقها.

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