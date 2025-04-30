الحكومة تحدد موقع إنشاء 4 مراكز ألعاب ورياضات إلكترونية

الحكومة تحدد موقع إنشاء 4 مراكز ألعاب ورياضات إلكترونية
خبرني - حددت الحكومة موقع إنشاء 4 مراكز ألعاب ورياضات إلكترونية ضمن المشروع المخصص لهذه الغاية، ووقعت مذكرة تفاهم مع كل من شركة تطوير العقبة لاستقطاب مستثمر في محافظة العقبة، ومع جامعة اليرموك لاستقطاب مستثمر في محافظة إربد.
وبحسب ما رصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في تقرير الربع الأول 2025 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، في قطاع الصناعات الإبداعية؛ تعاقدت الحكومة مع مشغل لتصميم وإدارة المركزين الريادين في إقليمي الجنوب والشمال، ضمن مشروع إنشاء المراكز التقنية.
وفي قطاع إنتاج الأفلام؛ حدّثت الحكومة دراسة الأثر الاقتصادي للحوافز المقدمة لمشاريع الإنتاج المرئي والمسموع، ورفعت نسخة محدثة من أسس ومعايير الرد المالي أو ما يعرف بالحوافز المقدمة لمشاريع الإنتاج للاعتماد والبدء بتطبيقها.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية