الأردن.. 10.4 أشهر مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من القمح

الأردن.. 10.4 أشهر مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من القمح
خبرني - تبلغ مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من مادة القمح 10.4 أشهر، فيما تبلغ مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من مادة الشعير 8.5 أشهر، وفق ما أظهر تقرير الربع الأول من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025.
وبحسب التقرير بلغت قيمة القروض الممنوحة في مجال إعمار واستغلال الأراضي الزراعية المروية والبعلية 1.3 مليون دينار، استفاد منها 114 مقترضا، بينما بلغت قيمة القروض الممنوحة في مجال تنمية الثروة الحيوانية ولاستزراع السمكي 6.9 مليون دينار، استفاد منه 1273 مقترضا.
وذكر التقرير أنه خلال الربع الأول من العام الحالي، تم افتتاح بنك البذور الوطني الذي يهدف إلى الحفاظ على السلالات الوراثية النباتية وتعزيز الأمن الغذائي، كما تم تشغيل تحالف اللوزيات في إربد (التدريج وتعبئة اللوزيات) ضمن مشروع تطوير النمط الزراعي.
وأشار إلى أنه تم افتتاح مصنع خصاب لأطعمة الحيوانات الجاهزة في المفرق ضمن جهود تنمية وتحفيز الصناعات الغذائية الزراعية.
كما تم اختيار 45 موقعا جديدا في الأردن لعمل الحفائر والسدود الترابية، لتعزيز استخدام تقنيات حصاد مياه الأمطار في الزراعة، وإعادة تأهيل مراعي البادية، وتم إقرار مشروع قانون التعاون لسنة 2025 من قبل مجلس الوزراء.
ولفت إلى أنه تم افتتاح مشروع تنموي لتعبئة وتغليف وتسويق التمور في الأغوار الوسطى، لتحفيز الاستثمار وتوقيع اتفاقية تأجير أراضي لغايات إنشاء مشاغل فرز وتعبئة وتغليف للتمور.
وخلال الربع الأول من العام الحالي تم استئجار المدينة الصناعية الماسية لإنشاء مدينة صناعية تنموية زراعية في الأغوار الوسطى، وتم البدء بتركيب خط إنتاج لمصنع الاكتفاء لمركزات البندورة في غور الصافي، وذلك ضمن مشروع إنشاء مجمع الصناعات الزراعية في الأغوار الجنوبية.
وذكر أنه تم طرح عطاء إنشاء مخزن تبريد للحمضيات في الأغوار الشمالية، وتمت الموافقة من قبل مجلس النواب على مشروع قانون التكافل لصندوق المخاطر الزراعية، بهدف توسعة مظلة الشمول لأكبر عدد من المزارعين.
وبين التقرير أنه تمت زراعة ما يقرب مليون شجرة لموسم 2025-2024، وتوقيع اتفاقية مع بنك الإعمار الألماني لتحريج مواقع مختارة في المملكة، إضافة إلى توقيع اتفاقية لتحريج الأراضي الجرداء داخل حدود أمانة عمان الكبرى، ضمن مشروع زراعة 10 ملايين شجرة خلال 10 سنوات.
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