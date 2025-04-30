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معهد BIBF يختتم برنامج "قادة المستقبل" للبنك المركزي العراقي
(MENAFN- BIBF Leading Excellence ) المنامة، مملكة البحرين – اختتم معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) برنامجاً تدريبياً متميزاً تحت عنوان "قادة المستقبل"، والذي نُفذ خصيصًا لصالح البنك المركزي العراقي، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، بهدف إعداد نخبة من الكفاءات الوطنية العراقية الشابة لتولي أدوار قيادية في المستقبل.
وقد شهد البرنامج مشاركة مجموعة مختارة من موظفي البنك المركزي العراقي، والذين خضعوا لتجربة تدريبية متكاملة، تم تصميمها بعناية فائقة لتمكينهم من أدوات القيادة الحديثة، وتعزيز التفكير الاستراتيجي، وفهم التحديات المتغيرة في البيئة المالية العالمية.
وجمع البرنامج بين أساليب التعلم التفاعلية، وورش العمل العملية، والمحاكاة الواقعية، مما أتاح للمشاركين فرصة اكتساب مهارات حيوية في مجالات مثل: اتخاذ القرار، إدارة التغيير، الابتكار المؤسسي، والتخطيط الاستراتيجي. كما تضمّن البرنامج لقاءات مع خبراء ومتحدثين دوليين، ساهموا في إغناء التجربة وتوسيع آفاق المشاركين.
وفي ختام البرنامج، عبّر المشاركون عن امتنانهم لما اكتسبوه من معرفة وخبرة عملية، مؤكدين على الأثر العميق للبرنامج في تطوير قدراتهم القيادية وتعزيز روح المبادرة لديهم.
من جانبه، صرّح الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF، قائلاً:"إن تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع البنك المركزي العراقي يمثل محطة مهمة في مسيرتنا نحو دعم تنمية الثروة البشرية في القطاع المالي العربي. نؤمن بأن الاستثمار في القيادات الشابة هو استثمار في مستقبل مستدام ومزدهر."
ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من المبادرات التدريبية الإقليمية التي يقدمها معهد BIBF، تأكيدًا لدوره الريادي كمركز تعليمي رائد في مجال تطوير الكفاءات في القطاعين المالي والمصرفي على مستوى المنطقة.
وقد شهد البرنامج مشاركة مجموعة مختارة من موظفي البنك المركزي العراقي، والذين خضعوا لتجربة تدريبية متكاملة، تم تصميمها بعناية فائقة لتمكينهم من أدوات القيادة الحديثة، وتعزيز التفكير الاستراتيجي، وفهم التحديات المتغيرة في البيئة المالية العالمية.
وجمع البرنامج بين أساليب التعلم التفاعلية، وورش العمل العملية، والمحاكاة الواقعية، مما أتاح للمشاركين فرصة اكتساب مهارات حيوية في مجالات مثل: اتخاذ القرار، إدارة التغيير، الابتكار المؤسسي، والتخطيط الاستراتيجي. كما تضمّن البرنامج لقاءات مع خبراء ومتحدثين دوليين، ساهموا في إغناء التجربة وتوسيع آفاق المشاركين.
وفي ختام البرنامج، عبّر المشاركون عن امتنانهم لما اكتسبوه من معرفة وخبرة عملية، مؤكدين على الأثر العميق للبرنامج في تطوير قدراتهم القيادية وتعزيز روح المبادرة لديهم.
من جانبه، صرّح الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF، قائلاً:"إن تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع البنك المركزي العراقي يمثل محطة مهمة في مسيرتنا نحو دعم تنمية الثروة البشرية في القطاع المالي العربي. نؤمن بأن الاستثمار في القيادات الشابة هو استثمار في مستقبل مستدام ومزدهر."
ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من المبادرات التدريبية الإقليمية التي يقدمها معهد BIBF، تأكيدًا لدوره الريادي كمركز تعليمي رائد في مجال تطوير الكفاءات في القطاعين المالي والمصرفي على مستوى المنطقة.
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