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سامسونج تطلق سلسلة ‘Galaxy Tab S10 FE’ في الإمارات بتصميم نحيف وأداء متفوق متعدد الاستخدامات
(MENAFN- Weber Shandwick) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 أبريل 2025 – كشفت شركة سامسونج جلف للإلكترونيات اليوم عن إطلاق الجهازين Galaxy Tab S10 FE وGalaxy Tab S10 FE+، لتوفير خيارات جديدة تتيح للمستهلكين في دولة الإمارات الاستفادة من منظومة Galaxy ضمن تصميم فاخر للأجهزة اللوحية. ويأتي جهازGalaxy Tab S10 FE+ مزوّداً بأكبر شاشة حتى الآن في سلسلة Galaxy S Tab FE، مع حواف أنحف تتيح مساحة عرض أكبر، مصممة لتقديم تجربة متكاملة للمستخدمين في الترفيه، التعليم، ومهام الحياة اليومية. وتساعد الميزات الذكية من سامسونج المستخدمين على إنجاز مهامهم بسهولة، بينما يعزز التصميم النحيف الإبداع والإنتاجية أثناء التنقل.
وقال فادي أبو شمط، نائب الرئيس ورئيس مجموعة الهواتف المحمولة لدى سامسونج جلف للإلكترونيات: "تتيح لنا سلسلة Galaxy Tab S10 FE الجديدة وضع تقنيات Galaxy AI للذكاء الاصطناعي المتطورة من سامسونج ومنظومتها المتصلة بين يدي عدد أكبر من المستخدمين في الإمارات، والاستفادة من مستويات غير مسبوقة من الإنتاجية والإبداع والتجارب الغامرة. وتتميز أجهزة Galaxy Tab S10 FE بحواف فائقة النحافة وشاشات واسعة وإمكانيات تكامل سلسة، وتتيح للمستخدمين العمل والإبداع والتواصل بطرق أذكى وأكثر فائدة".
شاشة أكبر، ألوان أكثر حيوية، ووضوح استثنائي
يجمع جهاز Galaxy Tab S10 FE+ بين التصميم الأنيق المستوحى من سلسلة Galaxy Tab S والحواف النحيفة، ليقدّم تجربة ترفيهية غامرة على شاشة بحجم 13.1 بوصة ، أي أكبر بنسبة تقارب 12% مقارنة بالإصدار السابق. وتوفّر سلسلة Galaxy Tab S10 FE تجربة عرض محتوى سلسة وواضحة بفضل معدل تحديث 90 هرتز، إلى جانب مستويات رؤية محسّنة تصل إلى 800 شمعة، لضمان تجربة مشاهدة مثالية أثناء مشاهدة الفيديوهات أو اللعب. كما تعمل تقنية Vision Booster على ضبط السطوع والرؤية تلقائياً لتعزيز الوضوح حتى في الإضاءة المتغيرة في الأماكن الخارجية، بينما يتم تقليل انبعاثات الضوء الأزرق بأمان للحد من إجهاد العين، بما يلبّي مختلف احتياجات المشاهدة.
قوة في الأداء وتصميم خفيف سهل الحمل
تعزّز سلسلة Galaxy Tab S10 FE الإنتاجية سواء أثناء العمل أو الدراسة، كما توفّر تجربة لعب سريعة وسلسة دون انقطاع. وتساهم الترقيات في الأداء في تمكين المستخدمين من التنقّل بسلاسة بين التطبيقات المختلفة أثناء تنفيذ الأفكار الإبداعية، ما يعزّز تجربة تعدد المهام بشكل فعّال. وعند التقاط الأحداث اليومية في الفصول الدراسية أو أماكن العمل، تقدّم الكاميرا الخلفية الجديدة بدقة 13 ميجابكسل صوراً واضحة وغنية بالتفاصيل.
سواء للعمل أو الترفيه، توفّر سلسلة Galaxy Tab S10 FE تجربة متكاملة ترافق المستخدمين أينما ذهبوا. ويأتي جهاز Galaxy Tab S10 FE بوزن أخف بنسبة تزيد عن 4% مقارنة بالإصدار السابق، ما يجعله أسهل للحمل أثناء التنقل. كما توفّر السلسلة تجربة استخدام مريحة وسهلة سواء في المنزل، أو الجامعة، أو أماكن العمل، أو في أي مكان آخر، بفضل تصميمها النحيف. وقد تم تصميمها لتكون متينة ومقاومة للعوامل المختلفة، حيث تأتي بتصنيف الحمايةIP68 الموجود في أحدث أجهزة Galaxy Tab S10.
تقنيات متطورة لإمكانات بلا حدود
استمراراً لإرث سامسونج في تقديم تجارب متميزة ضمن منظومة Galaxy، تأتي أجهزة Galaxy Tab S10 FE+ وGalaxy Tab S10 FE كأول طرازات في سلسلة FE مزوّدة بقدرات ذكاء اصطناعي متقدّمة مباشرة منذ لحظة التشغيل، ما يعزّز إنتاجية المستخدمين.
• :Circle to Search with Google تتيح للمستخدمين البحث عمّا يرونه على شاشة الجهاز دون الحاجة للتبديل بين التطبيقات. ويمكن الحصول على المعلومات بسرعة، ترجمة النصوص الظاهرة، أو تلقي المساعدة في الواجبات الدراسية مع شروحات خطوة بخطوة، وكل ذلك على شاشة واحدة كبيرة.
• تتضمّن ‘Samsung Notes’ ميزات مثل ‘Solve Math’ لإجراء حسابات سريعة للنصوص أو الكتابة اليدوية، و‘Handwriting Help’ لتحسين تنسيق الملاحظات بسهولة، ما يجعل تدوين الملاحظات أكثر سلاسة.
• يمكن تشغيل مساعد الذكاء الاصطناعي فوراً بلمسة واحدة من خلال زر ‘Galaxy AI Key’ على لوحة مفاتيح Book Cover Keyboard، كما يمكن تخصيص هذه المساعدات وفقًا لتفضيلات المستخدم.
• تتيح أداة ‘Object Eraser’ المُحدّثة إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور بسهولة، مع اقتراحات تلقائية للتعديل.
• تضمن ميزة ‘Best Face’ الحصول على صور جماعية مثالية عبر اختيار ودمج أفضل التعابير.
• تقوم ‘Auto Trim’ تلقائياً بفرز مقاطع الفيديو وإنشاء ملخصات لأبرز اللحظات.
• كما تُقدّم سلسلة ‘Galaxy Tab S10 FE’ منصة مثالية للإبداع مع تطبيقات محمّلة مسبقاً مثل ‘LumaFusion’ و ‘Goodnotes’ و ‘Clip Studio Paint’، إلى جانب تطبيقات أخرى مثل ‘Noteshelf 3’ و‘Sketchbook’ و ‘Picsart’.
ولتحقيق تجربة ذكاء اصطناعي أكثر سهولة، تندمج سلسلة FE بسلاسة مع أجهزة Galaxy الأخرى من سامسونج. وبالطريقة نفسها المتوفرة في Galaxy Tab S10، يمكن للمستخدمين الوصول إلى نظرة شاملة عن حالة المنزل من خلال لوحة أدوات Home Insight وميزة 3D Map View. كما توفّر التحديثات الموجزة لحالة الأجهزة المتصلة بتطبيق SmartThings راحة بال للمستخدمين أثناء تواجدهم خارج المنزل.
تحكّم بالأمان بطريقتك الخاصة
وكما هو الحال مع أي جهازGalaxy، تأتي سلسلة Galaxy Tab S10 FE مدعّمة بأمان قوي عبر منصة الأمان Samsung Knox متعددة الطبقات والمصمّمة بمستوى دفاعي لحماية المعلومات الحساسة، والتصدي للثغرات عبر حماية متكاملة، ورصد التهديدات بشكل لحظي، ضمن منظومة أمان مترابطة.
وقال فادي أبو شمط، نائب الرئيس ورئيس مجموعة الهواتف المحمولة لدى سامسونج جلف للإلكترونيات: "تتيح لنا سلسلة Galaxy Tab S10 FE الجديدة وضع تقنيات Galaxy AI للذكاء الاصطناعي المتطورة من سامسونج ومنظومتها المتصلة بين يدي عدد أكبر من المستخدمين في الإمارات، والاستفادة من مستويات غير مسبوقة من الإنتاجية والإبداع والتجارب الغامرة. وتتميز أجهزة Galaxy Tab S10 FE بحواف فائقة النحافة وشاشات واسعة وإمكانيات تكامل سلسة، وتتيح للمستخدمين العمل والإبداع والتواصل بطرق أذكى وأكثر فائدة".
شاشة أكبر، ألوان أكثر حيوية، ووضوح استثنائي
يجمع جهاز Galaxy Tab S10 FE+ بين التصميم الأنيق المستوحى من سلسلة Galaxy Tab S والحواف النحيفة، ليقدّم تجربة ترفيهية غامرة على شاشة بحجم 13.1 بوصة ، أي أكبر بنسبة تقارب 12% مقارنة بالإصدار السابق. وتوفّر سلسلة Galaxy Tab S10 FE تجربة عرض محتوى سلسة وواضحة بفضل معدل تحديث 90 هرتز، إلى جانب مستويات رؤية محسّنة تصل إلى 800 شمعة، لضمان تجربة مشاهدة مثالية أثناء مشاهدة الفيديوهات أو اللعب. كما تعمل تقنية Vision Booster على ضبط السطوع والرؤية تلقائياً لتعزيز الوضوح حتى في الإضاءة المتغيرة في الأماكن الخارجية، بينما يتم تقليل انبعاثات الضوء الأزرق بأمان للحد من إجهاد العين، بما يلبّي مختلف احتياجات المشاهدة.
قوة في الأداء وتصميم خفيف سهل الحمل
تعزّز سلسلة Galaxy Tab S10 FE الإنتاجية سواء أثناء العمل أو الدراسة، كما توفّر تجربة لعب سريعة وسلسة دون انقطاع. وتساهم الترقيات في الأداء في تمكين المستخدمين من التنقّل بسلاسة بين التطبيقات المختلفة أثناء تنفيذ الأفكار الإبداعية، ما يعزّز تجربة تعدد المهام بشكل فعّال. وعند التقاط الأحداث اليومية في الفصول الدراسية أو أماكن العمل، تقدّم الكاميرا الخلفية الجديدة بدقة 13 ميجابكسل صوراً واضحة وغنية بالتفاصيل.
سواء للعمل أو الترفيه، توفّر سلسلة Galaxy Tab S10 FE تجربة متكاملة ترافق المستخدمين أينما ذهبوا. ويأتي جهاز Galaxy Tab S10 FE بوزن أخف بنسبة تزيد عن 4% مقارنة بالإصدار السابق، ما يجعله أسهل للحمل أثناء التنقل. كما توفّر السلسلة تجربة استخدام مريحة وسهلة سواء في المنزل، أو الجامعة، أو أماكن العمل، أو في أي مكان آخر، بفضل تصميمها النحيف. وقد تم تصميمها لتكون متينة ومقاومة للعوامل المختلفة، حيث تأتي بتصنيف الحمايةIP68 الموجود في أحدث أجهزة Galaxy Tab S10.
تقنيات متطورة لإمكانات بلا حدود
استمراراً لإرث سامسونج في تقديم تجارب متميزة ضمن منظومة Galaxy، تأتي أجهزة Galaxy Tab S10 FE+ وGalaxy Tab S10 FE كأول طرازات في سلسلة FE مزوّدة بقدرات ذكاء اصطناعي متقدّمة مباشرة منذ لحظة التشغيل، ما يعزّز إنتاجية المستخدمين.
• :Circle to Search with Google تتيح للمستخدمين البحث عمّا يرونه على شاشة الجهاز دون الحاجة للتبديل بين التطبيقات. ويمكن الحصول على المعلومات بسرعة، ترجمة النصوص الظاهرة، أو تلقي المساعدة في الواجبات الدراسية مع شروحات خطوة بخطوة، وكل ذلك على شاشة واحدة كبيرة.
• تتضمّن ‘Samsung Notes’ ميزات مثل ‘Solve Math’ لإجراء حسابات سريعة للنصوص أو الكتابة اليدوية، و‘Handwriting Help’ لتحسين تنسيق الملاحظات بسهولة، ما يجعل تدوين الملاحظات أكثر سلاسة.
• يمكن تشغيل مساعد الذكاء الاصطناعي فوراً بلمسة واحدة من خلال زر ‘Galaxy AI Key’ على لوحة مفاتيح Book Cover Keyboard، كما يمكن تخصيص هذه المساعدات وفقًا لتفضيلات المستخدم.
• تتيح أداة ‘Object Eraser’ المُحدّثة إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور بسهولة، مع اقتراحات تلقائية للتعديل.
• تضمن ميزة ‘Best Face’ الحصول على صور جماعية مثالية عبر اختيار ودمج أفضل التعابير.
• تقوم ‘Auto Trim’ تلقائياً بفرز مقاطع الفيديو وإنشاء ملخصات لأبرز اللحظات.
• كما تُقدّم سلسلة ‘Galaxy Tab S10 FE’ منصة مثالية للإبداع مع تطبيقات محمّلة مسبقاً مثل ‘LumaFusion’ و ‘Goodnotes’ و ‘Clip Studio Paint’، إلى جانب تطبيقات أخرى مثل ‘Noteshelf 3’ و‘Sketchbook’ و ‘Picsart’.
ولتحقيق تجربة ذكاء اصطناعي أكثر سهولة، تندمج سلسلة FE بسلاسة مع أجهزة Galaxy الأخرى من سامسونج. وبالطريقة نفسها المتوفرة في Galaxy Tab S10، يمكن للمستخدمين الوصول إلى نظرة شاملة عن حالة المنزل من خلال لوحة أدوات Home Insight وميزة 3D Map View. كما توفّر التحديثات الموجزة لحالة الأجهزة المتصلة بتطبيق SmartThings راحة بال للمستخدمين أثناء تواجدهم خارج المنزل.
تحكّم بالأمان بطريقتك الخاصة
وكما هو الحال مع أي جهازGalaxy، تأتي سلسلة Galaxy Tab S10 FE مدعّمة بأمان قوي عبر منصة الأمان Samsung Knox متعددة الطبقات والمصمّمة بمستوى دفاعي لحماية المعلومات الحساسة، والتصدي للثغرات عبر حماية متكاملة، ورصد التهديدات بشكل لحظي، ضمن منظومة أمان مترابطة.
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